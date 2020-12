Elly připravila kouzelnou vánoční skladbu, klip natáčela na ikonické střeše Lucerny

Na začátku nového roku 2021 se chystá představit zpěvačka Elly svůj debutový singl. Ještě před ním na sebe upozorňuje vánoční skladbou, jejíž text sama napsala.

Elly (vlastním jménem Eliška Tunková) sleduje domácí hudební dění pečlivě a díky svému unikátnímu hlasu by mohla osvěžit a obohatit českou popovou scénu. Studuje pražskou konzervatoř Jaroslava Ježka. Z malého města na severu Čech se přestěhovala do Prahy, aby si mohla splnit sen stát se zpěvačkou.

Elly připravuje aktuálně ve studiu se svým producentem Filipem Vlčkem (člen kapely John Wolfhooker) debutový singl. Během něj si našla čas na dokončení vánoční skladby s vlastním autorským textem. Skladba Vánoční čas i její klip měly v tomto týdnu premiéru.

»Nápad vytvořit vánoční song přišel tak za pět minut dvanáct. Mým motivem k jeho vzniku bylo to, když mi jeden blízký člověk řekl, že je už několik let na Vánoce sám. V tu chvíli jsem si uvědomila, že bych chtěla vytvořit píseň, kterou vyčaruji lidem na tváři úsměv. A to i těm, kteří jsou o Vánocích sami,« vysvětlila vznik skladby Elly.

Vánoce – čas s rodinou

Klip se točil na střeše Paláce Lucerna, na jedné z nejkrásnějších střech v Praze. Kouzelné místo navodilo tu správnou atmosféru a za doprovodu klavíristy Adama Albrechta (člen Fields of Grain a kapely Bena Cristovao) vznikl jednoduchý videoklip. O režii se postaral talentovaný Jan Strach.

»Vánoce pro mě znamenají především čas s rodinou, to je to, co mě napadne jako první. Čas klidu, pohádek a pohody s mými nejbližšími, to je to nejdůležitější,« dodala Elly možná zdánlivé klišé, na které ale mnoho lidí během předvánočního shonu zapomíná.

»V době stále nejisté situace v oblasti kultury je potěšující, že i přesto vznikají nové projekty a my se za Championship Music těšíme, co s Elly představíme po Novém roce,« dodal ke spolupráci s Elly za vydavatelství Championship Music Lukáš Rychtařík.

(mac)

FOTO – Pavla HARTMANOVÁ