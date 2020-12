Ilustrační FOTO - Pixabay

Sladkosti a nápoje nejen pro děti

I na Silvestra občas přijde chuť na nějakou sladkost, hlavně když její příprava není časově náročná. Dorty, koláče a podobné »zbytnosti« vyžadují hodně času na přípravu, zkuste proto maličkosti, které i na konci roku potěší. Tak jako to v některých rodinách dělávaly babičky, které myslely snad na všechno.

Tak třeba krémy a pěny. Na tvarohový krém budete potřebovat 500 g polotučného tvarohu, hrnek smetany ke šlehání, dvě lžíce krystalového cukru, dva až tři hrnky čerstvého ovoce, nakrájeného na malé kostičky a podušeného doměkka na lžičce másla. Tvaroh pečlivě utřete s cukrem, poté vyšlehejte se smetanou do pěny a zamíchejte připravené ovoce. A ještě lépe a rychleji, tak jako to dělaly babičky: dejte na talířek jen pokrájené ovoce a přelijte je vyšlehanou pěnou. Opravdu lahodné, a hlavně jednoduché.

Jablečná pěna také potěší. Zhruba 700 g oloupaných a jádřince zbavených jablek upečte v troubě, po změknutí je protlačte sítem nebo tyčovým mixérem vyšlehejte, přidejte hrnek cukru, šťávu z jednoho citronu a tuhý sníh vyšlehaný ze dvou vaječných bílků. Společně vše utřete, až pěna zbělá, a potom ji dejte do misky. Podávejte ji s oplatkami nebo s dětskými piškoty, které dospělým můžete zakapat rumem.

Jablka jsou ostatně chuťovou lahůdkou i na Silvestra. Několik velkých jablek oloupejte, zbavte jádřince a nakrájejte na zhruba dva milimetry silná kolečka. Poté je protáhněte těstíčkem připraveným z jednoho vejce, dvou lžic hladké či polohrubé mouky a lžíce cukru. Smažte na oleji či na másle dozlatova, před podáváním je posypte vanilkovým cukrem.

Jablka v županu z listového těsta nemají chybu. Těsto vyválejte na tenký plát a rádýlkem rozdělte na čtverce podle velikosti jablek. Omytá oloupaná jablka zbavte jádřince, do tvorů dejte džem nebo kousky kompotu. Potom jablka zabalte do listového těsta, posypte skořicí a cukrem, rohy spojte a dobře přitiskněte. Formičkou vykrojte z těsta malá kolečka a uzavřete jimi těsto nahoře. Uzavřené těsto potřete rozšlehaným vejcem. Na vodou opláchnutém plechu je ve vyhřáté troubě upečte dorůžova. Při podávání je sypeme moučkovým cukrem.

Bleskový koláč, podle babiččina receptu, to je opravdu paráda. Do půl hodiny je hotový a nepřekvapí vás ani nečekaná silvestrovská návštěva. Tři vejce, co váží vejce, tolik použijte másla, polohrubé mouky a cukru. Máslo pečlivě utřete do pěny, postupně přidávejte (střídavě) část žloutků a cukru. Nakonec lehce vmíchejte mouku a pak sníh vyšlehaný z bílků. Těsto rozetřete na vymazaný plech nebo je pečte v dortové formě. Upečené je (na plechu) na povrchu potřete zavařeninou a ozdobte třeba šlehačkou, nebo (pečené v dortové formě) rozkrojte, namažte zavařeninou, případně rozložte tence pokrájené kousky ovoce nebo vyšlehaný tvaroh. Obě části slepte a nahoře důkladně pocukrujte.

A ještě snad poslední silvestrovská sladkost, jak ji dělávaly a dělávají babičky. Je sice náročnější na čas přípravy, ale můžete ji připravit kdykoliv, když máte pocit, že je třeba něco slavit. Ne náhodou se jí říká slavnostní třená bábovka. Pečlivě třete žloutky ze šesti vajec s hrnkem cukru (alespoň půl hodiny), poté pozvolna přidejte tuhý sníh z vaječných bílků a opatrně vmíchejte zhruba 120 g polohrubé muky. Těsto jen zvolna (ano, zvolna a opatrně) obracejte, nakonec přidejte dvě lžíce rozpuštěného vychladlého másla (asi 80 g). Vymažte formu na bábovku máslem, vysypte ji moukou a vlijte těsto. Pečte ve vyhřáté troubě zhruba 45 minut.

A teď k zajímavým nealkoholickým nápojům, jak je dělaly některé babičky. Určitě nenabízejte, ani ochutnat, alkoholické nápoje dětem. To je naše dobrá rada k poklidnému prožití posledního dne roku.

Proto by v chladničce neměly chybět džusy a jiné nealkoholické nápoje pro děti a abstinenty. Skvělá je i například obyčejná voda s několika kostkami ledu a čerstvou šťávou z citrusových plodů s kouskem citronu nebo pomeranče. Jednoduché a levné. Máme pro vás i jiná řešení.

Zdravou a chutnou zeleninovou pohodu připravíte ze 100 ml šťávy z červené řepy, 100 ml celerové šťávy, a snítky petrželky. Do vychlazené sklenice nalijte nejprve šťávu z červené řepy a pak opatrně (nalévejte po vnitřní stěně sklenice) celerovou šťávu. Tu si můžete připravit tak, že menší očištěnou bulvu celeru nakrájíte na malé kousky a společně s několika lžícemi vody ji rozmixujete. Pak nechte chvilku ustát a přes jemné sítko ji přeceďte. Hotový nápoj ozdobte snítkou petrželky.

Jablečný a hroznový mix snadno připravíte ze 100 ml čerstvé šťávy z bílých hroznů, 100 ml čisté jablečné šťávy (ne sirupu!), proužku slupky z jablka na ozdobu, několika listů čerstvé meduňky, sycené minerálky nebo sodovky. Opláchnuté listy meduňky dejte do vyšší vychlazené sklenice, zhruba její třetinu naplňte drceným ledem, přilijte hroznovou a jablečnou šťávu, zamíchejte a dolijte minerálkou či sodovkou. Sklenici ozdobte proužkem slupky z jablka. Dětem bude nejen chutnat, ale takto připravená sklenice se jim bude i líbit.

Malinová radost všechny potěší. Babičky měly maliny naložené ve sklenicích z léta, Některé pak i mražené. V současnosti není problém koupit i čerstvé maliny… K přípravě tohoto nápoje budete potřebovat 100 g malin, 200 ml syrovátky, dvě lžíce kysané smetany, špetku mleté skořice, dvě lžičky cukrového sirupu, snítku meduňky, led. Maliny rozmixujte, přidejte cukrový sirup (ten můžete připravit tak, že do malého množství vroucí vody přidáte cukr a vaříte, dokud směs nezačne houstnout - nechte vychladnout), syrovátku, smetanu, skořici, led a vše promíchejte. Sklenici ozdobte snítkou meduňky.

Místo malin můžete použít jahody!

Ovocná limonáda děti potěší. Pokud nedávají přednost univerzálním, všudypřítomným hotovým nápojům. Budete potřebovat 2 cl citronového sirupu, 2 cl ovocného malinového sirupu, 2 cl čerstvé pomerančové šťávy, vrchovatou lžíci míchaného kompotovaného ovoce, sodovku a led. Do vyšší sklenice dejte asi do poloviny drcený led, na něj nalijte nejdříve citronový a pak malinový sirup, pomerančovou šťávu, na ně položte ovoce a pomalu, opatrně dolijte sodovkou. Podávejte se slámkou a kompotovou vidličkou nebo lžičkou. Nabízíte-li limonádu dětem, klidně vynechejte led.

Podobných nealkoholických nápojů můžete připravit více, pokud přitom uplatníte podobnou fantazii, jako naše maminky a babičky. Nejen na Silvestra…

