Petr Kotvald: Dětské Vánoce? Pocit bezpečí a klidu

Petr Kotvald je umělec, jehož netřeba představovat. Od dob, kdy po boku Stanislava Hložka zpíval hity jako Holky z naší školky či Bílá královna, se hodně posunul a neméně slavné songy nazpíval sólově. Není den, kdy by z rozhlasového éteru nezněly skladby jako Milujem se čím dál víc, Kdekdo je dál, Gejzír, Už po nás lásko má jdou, Mumuland či píseň, která se nejlépe hodí na aktuální dobu – Vánoce hrajou glórijá. Ano, nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře, i když letos budou trochu jiné než předtím. A jiný byl také uplynulý rok Petra Kotvalda. Inu, posuďte sami…

Nedávno jsme v naší příloze představovali váš novinkový klip Brejle. Co byste k němu řekl vy osobně a dal byste k lepšímu i nějakou vtipnou či nějakým způsobem pozoruhodnou příhodu z natáčení?

Popravdě, jsem moc rád, že se nám ho podařilo dokončit a poslat do světa. První klapka padla už 1. března 2020. Pak nás zaskočil COVID a mohli jsme dotáčet až v květnu. To byla pořád nějaká karanténa a čekání na slunečné počasí a olistěný park, až jsme exteriéry použili jen na intro. A dokončovačky jsme zvládli až v říjnu. Tomu věnovaný čas by měl vydat na celovečerní film (smích). Ale výsledek mě moc baví.

Letošní rok byl pro kulturu doslova likvidační. Souhlasíte? A jak se díváte na všechna ta restriktivní opatření kvůli nemoci COVID-19?

Je to vlastně celé šílené. Připadám si jako na skautském táboře. Dodržuji daný režim, ovšem s tím rozdílem, že nemusím alespoň držet noční hlídky. Už jsem si před třiceti lety podobnými peripetiemi a neplánovanými životními kotrmelci prošel. A vím, že se z toho dá i leccos vytěžit. Změna tempa a odstup. A tím lepší rozlišovací schopnost pro podstatné a nepodstatné.

O co vše přišel v letošním roce Petr Kotvald?

Nepočítám celkem velké finanční ztráty, které se v návaznosti na mě ovšem týkají i mých nejbližších spolupracovníků. Stavím se k nim jako k nahraditelným, pokud nám bude štěstí do budoucna přát.

Co mě ovšem drtí, jsou lidské ztráty. Ztráty kontaktu s lidmi, osobního setkávání a sdílení. Snažím se být realista, tak se nehroutím. Přesto mě moc mrzí neodehrané turné Vánoce hrajou glórijá. A tak pro všechny, kteří se stejně jako já na koncerty těšili, a musí rok počkat, mám na poslední adventní neděli 20. prosince alespoň dárek - on-line vánoční koncert.

Prozraďte, Petře, jste stále v blízkém kontaktu se Stanislavem Hložkem? Případně Hanou Zagorovou? Nebo máte jiné přátele ve světě showbyznysu?

V kontaktu nejsme, ale čas od času nás propojí nějaký producent při vzniku nových projektů. Teď aktuálně Tomáš Ságl pro projekt Konečně společně. I když, ze čtyř na podzim plánovaných velkých koncertů nakonec zůstal jeden - v O2 Areně 19. května 2021. A to bude mít ještě PES poslední slovo.

Víte, co by mě zajímalo nade vše? Existují vůbec ve světě showbyznysu skutečná přátelství?

Proč by ne. Určitě ano. A dokonce i lásky.

Mnoho vašich písní zní v rozhlasovém éteru dodnes. Kterou z nich byste nadřadil nad ostatní, protože je to vaše srdcovka?

Milujem se čím dál víc. Je nepsanou hymnou mnoha generací zamilovaných a čas s tím nezmůže vůbec nic (úsměv).

Jak těžké je v současné době se dostat s novinkami do playlistu rádií? A je to vůbec důležité, když funguje fenomén zvaný YouTube?

To by vydalo na dlouhou debatu. Je to těžké. Najít prostor pro novinky, to je úkol pro vydavatelství. Ta ale dle mého, i když v dobré víře, selhávají a neumějí se s rádii domluvit. Snaží se o to, ale nemají na ně páky a nezmůžou toho moc. Obecně v rádiích funguje obrovská setrvačnost a neochota být vizionáři a dávat prostor novinkám. Muziky je moc a rádia, která ještě někdo poslouchá a dokážou tvořit obecný vkus, není tolik. I když se zdá, že ano. Slabší opisují od gigantů na trhu. Je i pár rádií, co jsou striktně profilována, ale nemají tak zásadní dopad na mainstream. Soukromá rádia jsou především prostorem pro reklamu a je to jejich podstata. Hudba je v nich jaksi navíc. A Český rozhlas, ten pro novou českou hudbu nedělá roky vůbec nic. Vydržte hodinu třeba u Radiožurnálu. V playlistu zazní během hodiny sotva dva, maximálně tři české songy. A rotuje se tam jen pár stejných jmen. Takže třeba vámi zmiňovaný YouTube dává jisté šance. Ale zdaleka není všelékem.

Blíží se Vánoce. Jak je budete trávit?

Se svými nejbližšími u večeře s kaprem - tedy smaženým - a u stromku.

Přiznám se, že u nás na Štědrý den nesmí neznít Vánoce hrajou gĺórija. Vzpomenete si ještě na to, co vás napadlo, když jste poprvé melodii, jež jste posléze nazpíval, uslyšel?

To mi děláte radost. Děkuji (úsměv). Točili jsme tehdy album vánočních remaků a chtěli jsme, aby to celé působilo svěže a odlehčeně. A Jindra Parma to celé aranžoval a donesl jednu svoji skladbu. Hned mě přišlo na mysl, že je to fantastický nápad. Jindřich vymyslel rychlou písničku, které vtipný text a dokonalý slogan dodal Pavel Cmíral. To byl rok 1999. Netušili jsme, že jsme natočili trvalku.

Kdybyste měl vybrat nejlepší vánoční skladbu z a) tradičních lidovek, b) z moderních písní, co byste uvedl a proč?

Koled a vánočních lidovek je obrovské množství. Mě baví vtipné texty. Určitě tedy Stojí vrba košatá a mimo Vánoce hrajou glórijá ještě další moje vánočky s texty Pavla Cmírala. Bílé Vánoce, Dál sníh padá a dialog s Kristem Jezu Kriste, listuj bystře.

Jak sháníte vánoční dárky? Na poslední chvíli, jako většina mužů, nebo jste v tomhle směru jiný?

Dárky nesháním (úsměv). Jsem připravený a pořizuji je s předstihem. Ale balím je až večer před Štědrým dnem. A nejsem ani tzv. vánočka. Ten, co nakupuje 24. prosince dopoledne a bere cokoliv, jen aby něco pořídil.

Vaše nejkrásnější dětské Vánoce? A váš nejkrásnější dětský vánoční dárek? Co byste uvedl?

Své dětské Vánoce si detailně nepamatuji. Spíš jen tu atmosféru. Nejsilněji se mi vybavuje pocit bezbřehého bezpečí a klidu. Ten už jsem pak nikdy tak bezpodmínečně nezažil.

Je nějaký typ dárků, který vás dovede spíše zarmoutit či naštvat, než potěšit a ohromit?

Vůbec ne. Nic neočekávám, jen společně příjemně strávený čas s těmi, které mám rád. I když letos si výjimečně přeju a mám přislíbenou věšteckou kouli.

Jaké má Petr Kotvald plány pro rok 2021? Dá se to vůbec v dnešní době odhadovat, potažmo navíc i realizovat?

No proto si přeju tu křišťálovou kouli. Nejblíž mě čeká plesová sezona a přeložené velké koncerty 14. února Vánoce hrajou glórijá (i na Valentýna), pak 10. dubna Best of…Mumuland 20 let a 19. května Konečně společně. Určitě natočíme také základ pro nové album. A když zklame i koule a COVID bude mít navrch, mám v záloze aktuální bibli, návod Julese Vernea - Dva roky prázdnin.

Dáváte si nějaká předsevzetí na nový rok? Nebo je to podle vás hloupost?

Neřekl bych tomu předsevzetí, ale pár snů a přání mám. A bez nich by byl život nuda a cesta do nikam.

Co jste ještě neřekl žádnému novináři?

To, na co jsem nedostal žádnou otázku. Tudíž spoustu věcí. Ale jak se říká - každá otázka má svou odpověď. Tak se snažte (smích).

Petr KOJZAR