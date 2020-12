Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejen New York totálně sněhem zavátý

Na severovýchod Spojených států udeřila první letošní sněhová bouře, která na některých místech přinesla dlouho nevídané a někdy i rekordní množství sněhu. Silné sněžení doprovází také vítr o rychlosti až 80 km/h.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) proto vyzvala občany, aby co nejméně cestovali, varuje také před možnými výpadky elektřiny. Panují rovněž obavy z toho, že by bouře mohla narušit distribuci vakcíny proti COVID-19. Však také ve čtvrtek napadlo třeba v New Yorku tolik sněhu, že se do ulic nebyli schopni dostat ani silničáři… Ránu místního času tam napadlo tolik sněhu jako vloni při všech sněhových bouřích dohromady!

Tři letiště, které město obsluhují, musely zrušit asi 20 až 30 % letů, omezení postihlo také železniční dopravu. Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvatele, aby situaci »brali vážně«, jedná se podle něj totiž o bouři, kterou město nezažilo několik let. Kvůli živlu se ještě více omezil již tak pozastavený život v nejlidnatějším americkém městě. Školy přešly plně na distanční výuku, není možné se najíst ani na zahrádkách restaurací a neplují trajekty.

Ve městě Glenville ve státu New York napadlo za pět hodin přes 76 centimetrů sněhu, rekord však ohlásilo město Binghamton, kde se za dva dny objevilo 114 centimetrů sněhové pokrývky. Přes metr napadlo i na různých místech v Pensylvánii. Na dálnici I-80 v Pensylvánii zemřeli dva lidé a řada dalších utrpěla zranění v havárii asi 60 vozidel. V New Yorku se zranilo šest lidí při hromadné havárii 27 automobilů, podle guvernéra v celém státu došlo celkem k 600 nehodám.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Živel se přehnal také přes metropoli Washington a státy Virginia a Západní Virginia. Celkově zasáhl oblast, na které žije asi 50 milionů lidí. Bouře se nyní přesunula nad Boston a části Nové Anglie, pak zamíří nad Atlantický oceán.

Bílá pohroma i v Japonsku

Také japonští záchranáři se snaží vyprostit stovky vozidel, která uvázla před třemi dny ve sněhu na dálnici spojující město Niigata s metropolí Tokiem. Úřady rozdávají řidičům potraviny, palivo a přikrývky, informoval zpravodajský server BBC News.

Střední část Japonska postihlo v posledních dnech nevídaně husté sněžení; v prefektuře Niigata za tři dny napadly asi dva metry sněhu. Dopravní zácpu na dálnici mezi Niigatou a Tokiem způsobilo nákladní auto, které zůstalo uvázlé ve sněhu. Kolona, která se následně vytvořila, dosahovala ve čtvrtek v jednu chvíli až 16,5 kilometru!

V poledne místního času (ve 4:00 SEČ) bylo na dálnici stále uvázlých tisíc automobilů. O tři hodiny později jich tam zůstávalo podle japonské agentury Kjódó ještě na 670.

Japonský meteorologický ústav uvedl, že husté sněžení bude pokračovat i o víkendu.

(čtk)