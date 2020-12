Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Budeme i v pětce PESu?

Česká republika se vrátila ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, zavřené tak musejí být například restaurace nebo hotely.

Rizikové skóre ale stouplo už na 76 bodů ze sta, což odpovídá pátému stupni. Pokud bude toto skóre setrvale vysoké, expertní skupina ministerstva zdravotnictví bude řešit, zda úřad přechod do nejpřísnějšího stupně vládě navrhne. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je cílem zejména ochránit kapacity zdravotnického systému.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková upozornila, že vláda je nucena opět požádat o prodloužení nouzového stavu. »Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že režim ve 4. a 5. stupni PES nelze bez nouzového stavu zvládnout. Jde například o omezení volného pohybu, nařizování pracovní povinnosti pro studenty i o stanovení pravidel pro kritickou infrastrukturu a její dodavatele,« uvedla Marková s tím, že součástí žádosti a podrobné diskuse o prodloužení ale musí být analýza účinnosti stávajících opatření, pečlivé zdůvodnění výjimek ze systému a důkladné vysvětlení přetrvávající chaotičnosti, nelogičnosti a nepředvídatelnosti. Více v komentáři na.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Tento týden podle Blatného bude průměrně kolem 6000 nových případů koronaviru denně, za týden je to nárůst asi o 30 procent. Příští týden to bude ještě víc, uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Reprodukční číslo je 1,2, roste i podíl pozitivních ze všech testů. Stoupá i podíl nakažených seniorů, díky pravidelnému testování ale klesá počet nakažených v domovech důchodců.

Blatný upozornil na to, že situace v nemocnicích se zhoršuje. V některých krajích navíc opět přibývá nakažených zdravotníků, v celém Česku jich je nyní nemocných 5100. Právě zdravotníci, kteří pečují o těžké případy, budou jako první očkováni. První dávka vakcíny by do Česka mohla podle Blatného dorazit už 26. prosince. První dodávky v řádu desítek tisíc budou distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic. Další prioritou bude očkování v domovech pro seniory.

Očkování bude hrazeno z pojištění a nebude povinné. Jeho dobrovolnost a zákaz diskriminace neočkovaných lidí ale v zákoně o pravidlech pro nákup a distribuci vakcín nebude výslovně stanovena. Zákon podepsal prezident Miloš Zeman.

Po dvou týdnech musely znovu zavřít restaurace, povolené jsou pouze výdejní okénka a rozvozy. Někteří provozovatelé s tím nesouhlasí. Na protest zůstala otevřená třeba brněnská hospoda U Sajmona pod Hájkem. Na oběd pak pozval politiky majitel pivovaru Malý Janek v Jincích na Příbramsku. Chtěl, aby se podívali na dopad koronavirových opatření a probrali s ním současnou situaci. Kvůli projednávání rozpočtu ale většina poslanců zůstala ve Sněmovně, dorazil pouze Lubomír Volný (nez.). O víkendu bude otevřené také třeba ústecké fitness centrum Factory na Severní Terase.

Způsob, jak se vrátit k normálnímu životu ještě před proočkováním populace, je podle Blatného testování. Od 4. do 17. prosince bylo uděláno téměř 44 000 antigenních testů na COVID-19 u učitelů a veřejnosti. Pozitivních bylo zhruba pět procent. Na bezplatný antigenní test mají od středy nárok všichni klienti zdravotních pojišťoven, a to jednou za pět dní. Ve čtvrtek test podstoupilo 10 587 lidí, přibližně o 5000 méně než ve středu. Konec dobrovolného antigenního testování je naplánován na 15. ledna, do té doby si podle Twitteru Chytré karantény rezervovalo termín 223 500 lidí.

Spolu s metodikou započítávání antigenních testů bude podle Blatného (za ANO) ke konci roku posouzeno i riziko jednotlivých aktivit. Mohlo by to vést i ke změně tabulek PES. »Méně rizikové aktivity by tak mohly být umožněny,« uvedl Blatný. Současně ale také upozornil na to, že není nakloněn dalším výjimkám.

(cik)