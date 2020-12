Pěstujme trvalou odolnost

Snad jen zprávy médií o vítězném postupu hitlerovských vojsk za druhé světové války by bylo možno – co do počtu i neserióznosti obsahu – srovnávat s informacemi o současném koronaviru COVID-19. Na začátku byli kuřáci odolnější, pro obézní byl větším rizikem, WHO polemizovala o smyslu roušek (!), posléze byl COVID–19 prezentován jako světové nebezpečí pro celou civilizaci (tomu lze věřit) a pak to byla jenom malá chřipečka, která se u dětí ani nepostřehne, ale je nebezpečná pro seniory (kteří je měli hlídat!) atd.

Na internetu se v létě objevil článek Zázrak? Prof. Beran: »Jak jsem vyléčil sebe, svého syna, 56 důchodců a osm ošetřovatelů z koronaviru«. Sobě i nemocným aplikoval prof. Beran se 100procentní úspěšností známý lék Isoprinosine, užívaný proti horečce dengue, dostupný a ve srovnání s uvažovanou vakcínou laciný. Dle článku se údajně k tomu vyjádřil epidemiolog prof. Prymula slovy: »Tento lék je možná vhodný pro nějaké těžší případy, ale rozhodně ne pro ty lehké.« Proč asi? Vypadá to jako tajenka. S lehčími případy by se zřejmě Isoprinosine tedy nezahazoval (nebo by je snad nezvládl?), pro ty asi bude určena několikanásobně dražší, dosud nevyzkoušená hledaná vakcína. Takový výrok by rozhodně neměl zapadnout. Je vůbec hodný odborníka, potažmo někdejšího ministra?

Situace po cirka roce je tristní. O kolik toho víme dnes více než na počátku? Kolik se udělalo pitev a jaké souvislosti se zjistily? Samozřejmě, my laici nepochopíme vše, ale z toho, co nám – několikrát denně (ráno někdy jinak než odpoledne) – servírují politici a krizový štáb, to vypadá, že po roce jsme stejně bezradní, jako na začátku. Zopakovali jsme si nošení roušek, problémy ve školství, zdravotnictví i výrobě, zvýšila se nemocnost a úmrtnost, výrazně stoupla zadluženost a beznaděj. To ale není přece řešení. Virus COVID-19, ať je umělý, nebo má přirozený původ, zůstal a zůstane na světě, imunita vyvolaná vakcínami je prý krátkodobá, jejich skladování náročné a drahé, výrazně stouply nároky na zdravotníky a my jsme se dostali jeho prostřednictvím do divného područí kohosi. Přístup odpovědných i politiků připomíná Mayovu nekonečnou honbu bídáků na Západě za Old Shatterhandem.

S ohledem na výše zmíněný údajný výrok prof. Prymuly se odvažuji předložit laický alternativní názor, který vychází z dávné praxe skutečných badatelů. První je z Louise Pasteura, který vyřešil hrůzu ze vztekliny. Jak známo, oslabil virus vztekliny tak, aby byl neškodný, ale současně byl schopný vyvolat imunitu napadeného organismu. O možnosti oslabení viru COVID-19 proběhly veřejné informace stejně jako o vlivu velikosti jeho dávky na průběh nemoci.

Druhý přístup je získání imunity k pravým neštovicím. Lidé už dávno zjistili, že kdo prodělal kravské neštovice, celkem dobře odolal napadení neštovicemi pravými. Nabízí se tedy alternativa řešení k vakcíně, která by mohla být trvalá a výrazně lacinější. Virus COVID-19 ze světa nezlikvidujeme, nechme ho tedy být, a vypěstujme a udržujme v lidech trvalou odolnost. Jak? Oslabme virus na úroveň, v které nemůže vyvolat onemocnění člověka (tedy jakýsi »kravský« virus COVID-19), dejme ho lidem k dispozici a trvale udržujme jeho přítomnost na světě. Mohl by to být námět i pro boj s chřipkou a dalšími metlami člověka.

Omlouvám se možná za naivitu, ale doufám, že neublíží víc než zmíněné bezduché výroky »odpovědných« či nesmyslné útoky tzv. opozice na vládu, a možná, že vyvolá i náměty lepší.

Evžen SMRKOVSKÝ