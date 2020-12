Umění napsat obálku

Současná mladá generace ztrácí některé dovednosti (možná i znalosti), které nám ostatním, tedy příslušníkům střední a starší generace, připadají naprosto samozřejmé.

Byla jsem na poště a ještě jsem si u tamního stolku zpevňovala izolepou svou zásilku – větší obálku s obsahem tiskovin. U stolečku jsem neseděla sama, společnost mi dělali dva mladí muži. Tipuji, že jeden mohl být pětadvacetiletý, druhý o něco starší. Oba byli, jak jinak, vybaveni mobilními telefony, do kterých se soustředěně dívali. Jenže tu a tam otáčeli zrak i mně pod ruce. Jak jsem vzápětí zjistila, zajímalo je, jak a kde se na obálce píše adresát a odesílatel.

»Prosím pěkně, mohu se na něco zeptat?« osmělil se mladší z nich. »Kam se na obálce píše ten, komu píšu?« - »Myslíte adresu adresáta,« zareagovala jsem na jeho upřímně míněnou prosbu a ukázala na mé velké obálce co a jak. »A v jakém pořadí?« překvapil mě doplňujícím dotazem.

Vzpomněla jsem na svá učitelská léta, však deset let praxe ve středním školství se neztratilo, a vysvětlila, jak se píše adresa: nejdříve oslovení, pak jméno a příjmení, pak ulice s číslem, pak obec či město a pod to – nebo do řádku před městem či obcí – poštovní směrovací číslo. »A kde napíšu sebe?« mladý muž pokračoval s prosíkem. Opět trpělivě vysvětluji, že mu jde zajisté o adresu odesilatele, a ukazuji vše názorně na své »vzorové« obálce.

Za okamžik, když se první tazatel pohroužil do soustředěného psaní své obálky, ozval se druhý mladý muž. A že má stejný problém. Po další krátké lekci jsme se nakonec všichni tři od srdce zasmáli. Však tito dva mladíci jsou dětmi digitální doby, jsou zběhlí v elektronice, kterou ovládají bravurně, a zprávy posílají sice poštou, ale tou elektronickou. Zřejmě se už ve škole v žádném předmětu neseznámili s touto jednoduchou, ale potřebnou dovedností. Učili se, či neučili? Na můj dotaz odpověděli mlhavě.

Nevím, jak vypadají současné školní osnovy na základních školách. Přimlouvala bych se za to, aby se děti třeba v českém jazyce nebo občanské nauce (ostatně je lhostejné, v jakém předmětu) naučily psát nejen dopisy, ale i obálky. Třeba i vyplnit složenku se ještě může hodit. My jsme si také, jako žáčci, zkoušeli, jak správně telefonovat, a byla u toho vždycky velká legrace. Ano, i tato dovednost by mnoha současníkům prospěla.

Ale možná se mýlím, i zde škola plní své poslání a tito dva mladí Pražané zrovna na tuto látku prostě jen ve škole chyběli...

Monika HOŘENÍ