Ledovec změnil směr

Z obřího ledovce v jižním Atlantiku, jehož pouť v poslední době vědci bedlivě sledují kvůli možnému ohrožení fauny na neobydleném ostrově Jižní Georgie, se odlomil další kus.

Masa ledu se kvůli podmořským proudům navíc otočila o 180 stupňů, což ale neznamená, že nakonec pevninu mine, uvedla Evropská kosmická agentura (ESA), která ledovec sleduje pomocí svých satelitů.

Obří kra nazvaná A68a se od antarktického ledovce Larsen-C odtrhla už v roce 2017 a od té doby se pohybuje na volném moři. Během té doby se z původního ledovce odlomily dvě menší části - A68b a A68c. Nyní ledovec přišel i o svou špičku a ta dostala jméno A68d. Původně měl ledovec rozlohu 5800 km2, podle posledních měření se zmenšil zhruba na 4200 km2, což je plocha o něco málo menší než Pardubický kraj.

Ledovec se nyní nachází asi 50 kilometrů od pobřeží Jižní Georgie, což je malý ostrov ležící asi 1400 kilometrů východně od pobřeží Argentiny a patřící k britskému zámořskému území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Pokud nezmění kurz, uvízne podle odhadů v mělčinách u ostrova, což by mohlo v podstatě zlikvidovat tamní podmořský život. Pokud uvázne na úbočí ostrova, může trvat až deset let, než roztaje nebo se odlomí. Asi dvěma milionům tučňáků, kteří na ostrově žijí, by pak zatarasil přístup k moři.

