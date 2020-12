Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Khan vyzval k prodloužení přechodného období

Londýnský starosta Sadiq Khan vyzval britskou vládu, aby s Evropskou unií vyjednala prodloužení přechodného období, kdy se Británie nadále řídí unijním právem. Obdobné prohlášení již v neděli učinila skotská premiérka. Johnson to odmítá.

Přechodné období vyprší 31. prosince, Londýn a Brusel stále marně jednají o smlouvě, která by vzájemné vztahy řídila od počátku příštího roku.

»Jediné, na co by se teď měla země soustředit, je boj proti viru,« uvedl Khan na Twitteru. Starosta výzvu spojil s posledním vývojem kolem pandemie COVID-19, kdy v zemi prudce stoupá počet nakažených a řada států omezuje dopravní spojení s Británií, čímž se narušují klíčové dodavatelské řetězce.

Londýnský starosta Sadiq Khan. FOTO - Wikimedia commons

Riskovat ukončení přechodného období bez dohody s EU o budoucí podobě vztahů by podle labouristického politika bylo samo o sobě bezohledné i bez znepokojivých informací o rychlém šíření nové varianty koronaviru v jižní Anglii, kvůli níž vláda v sobotu reagovala zavedením nejtvrdších karanténních opatření v Londýně a v dalších oblastech Anglie. Další podrobnosti k tomuto tématu přinášíme na.

S výzvou k prodloužení přechodného období již v neděli skotská premiérka Nicola Sturgeonová, podle níž současná situace s koronavirem vyžaduje »stoprocentní pozornost«. Podle televize Sky News podporuje tuto myšlenku i několik poslanců Johnsonovy Konzervativní strany.

Francie v neděli zcela zastavila dopravu přes Lamanšský průliv kvůli obavě z šíření nové varianty koronaviru z Británie na evropskou pevninu. Na hranicích stojí podle ČTK z obou stran tisíce kamionů.

Na vině Johnson

Pravicový premiér Boris Johnson dlouhodobě paličatě možnost prodloužení přechodného období vylučuje a jeho pozice se nezměnila. Obě strany (EU a Johnsonova vláda) přitom ani po měsících rozhovorů nedospěly ke kompromisu ohledně přístupu unijních rybářů do britských vod či společných pravidel hospodářské soutěže. Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí. Vinu za daný stav pak ponese jen Johnson (přezdívaný britský Trump), bez jehož vylhané kampaně před referendem o brexitu by Britové odchod z EU nikdy neschválili…

Že by Khanovo a Sturgeonové doporučení nebylo od věci, přitom dokládá i stanovisko z Evropského parlamentu. Ten již letos nestihne schválit případnou dohodu mezi EU a Británií, i kdyby na ni nakrásně na poslední chvíli během vánočních svátků došlo. Europoslanci konstatovali, že na prostudování a schválení dokumentu nebudou mít dostatek času.

(rom)