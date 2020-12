Ilustrační FOTO - Pixabay

Další zpřísnění hrozí od pátku

Případný návrh na přesun do páté úrovně opatření protiepidemického systému PES projedná vláda zítra. Pokud zpřísnění ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s ohledem na vývoj epidemie navrhne, opatření by se měla upravit s účinností od pátku 25. prosince, řekl. Podle Blatného pokračuje nárůst počtu nově diagnostikovaných lidí s novým koronavirem, což je částečně i důsledek plošného testování.

Blatný uvedl, že situace v nemocnicích je zatím stabilní, nejvíc zatížená jsou zařízení v Moravskoslezském kraji. »Protože zatím trvá disproporce mezi nárůstem v nemocnicích a nárůstem počtu nově diagnostikovaných, navrhl jsem, aby definitivní rozhodnutí, zda dojde k přechodu do pátého stupně, padlo až ve středu,« uvedl. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) s tímto postupem souhlasila i koaliční ČSSD. Blatný by navrhoval platnost zpřísněných opatření od 25. prosince. Nemocnice už nyní mohou omezit zbytnou péči, aby reagovaly včas na případný nárůst počtu infikovaných koronavirem, kteří budou potřebovat hospitalizaci.

Blatný dodal, že pravidla pro pátý stupeň tabulky PES jsou striktně daná. Prodává se například jen základní zboží a ve školách funguje jen distanční výuka s výjimkou první a druhé třídy základních škol. Kvůli tomu, že účelem je především výrazně omezit pohyb lidí, by neměly být v opatřeních výjimky. Doba mezi vánočními svátky a Novým rokem podle Blatného k omezením podobného typu vybízí.

Pátý stupeň na dosah

»Počet nakažených skutečně stoupá a budou tedy narůstat i počty těch, kdo budou potřebovat nemocniční péči,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Je třeba tomu zabránit, vyhlášení pátého stupně PES, na němž většina krajů už je, je odpovídající. Problém je, že lidé nyní k dodržování těch opatření přistupují mnohem méně odpovědně. Doufejme, že doba vánoční, kdy lidé nechodí do práce a do škol, přispěje k nějakému zklidnění spolu s opatřeními, která nejsou nijak příjemná, někdy ani pochopitelná a logická. V tuto chvíli je však zřejmě budeme muset akceptovat,« uvedla Marková.

Pátý stupeň podle matice opatření znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21.00 do 04.59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Ve čtvrtém i pátém stupni se počítá jen s nákupy základních potřeb a výdejem zboží objednaného přes internet.

Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den v řadě na 76 bodech, tedy na spodní hranici nejvyššího stupně epidemické pohotovosti. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Nejhorší situace, měřeno indexem PES, je v Moravskoslezském kraji, který má 90 bodů ze 100.

Očkování pro veřejnost až v únoru

Testování antigenními testy hrazenými z veřejného zdravotního pojištění má pokračovat i po 15. lednu, uvedl Blatný po jednání vlády. Podle dosavadních informací mělo být zajištěno jen do 15. ledna. Na jaře bude testování souběžné s očkováním proti COVID-19, uvedl Blatný spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Na bezplatný antigenní test na nemoc COVID-19 mají od středy 16. prosince nárok všichni klienti zdravotních pojišťoven, a to jednou za pět dní. Původně ministerstvo plánovalo, že testování začne v pátek 18. prosince, nakonec vláda spuštění o dva dny uspíšila. Už od 4. prosince se mohli nechat testovat učitelé, zájem ale nebyl velký.

Antigenní testy na nový koronavirus jsou méně přesné než klasické PCR testování. Jejich výhodou je ale rychlý výsledek a výrazně nižší cena. Dobře fungují zejména u nakažených na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace virových bílkovin.

Veřejnost z řad seniorů a mladších vážně nemocných se bude moci proti covidu-19 očkovat nejdříve v únoru. Prvními prosincovými dávkami se budou očkovat zdravotníci ve vybraných nemocnicích. V lednu pak přibudou hospitalizovaní senioři a lidé v domovech sociální péče. Babiš očekává, že schválená vakcína proti COVID-19 od firem Pfizer a Biontech dorazí do ČR 26. prosince večer, půjde o 9750 dávek. Očkovat se začne 27. prosince. První dodávka vakcíny bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) rozdělena do čtyř nemocnic v Praze a dvou v Brně.

Britský virus

Kvůli rychle se šířící mutaci koronaviru SARS-CoV-2 v jižní Anglii omezuje řada zemí dopravní spojení s Británií. Přílety z ostrovní země zakázaly některé evropské státy včetně Česka a Polska, ale také například Kanada či Indie. Nový kmen SARS-CoV-2 zřejmě nezpůsobuje závažnější onemocnění, než jiné kmeny. Problém je však vyšší nakažlivost, proto je potřeba populaci dostatečně rychle proočkovat. Na účinnost očkování podle současných poznatků mutace nemá vliv, řekl virolog Jiří Černý. Uvedl, že nový typ SARS-CoV-2, který se objevil v září ve Velké Británii je charakteristický 17 mutacemi oproti standardním kmenům, »co tady cirkulují«. Nová mutace koronaviru v listopadu tvořila zhruba čtvrtinu případů infekce v Londýně. V polovině prosince už to byly téměř dvě třetiny, píše BBC. »Anglická« mutace koronaviru se objevila i v Austrálii, Dánsku, Nizozemsku či Itálii.

Česká republika zastavila v poledne lety z Velké Británie. České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové zrušily let z Londýna do Prahy i let opačným směrem: »Zrušení se dotklo 218 cestujících. V převážné většině ve směru z Londýna do Prahy.« Zákaz má podle ministerstva zdravotnictví platit nejpozději do konce roku. Lety do Británie zakázané nejsou. Už od neděle musejí lidé přijíždějící ze Spojeného království do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

