Očkovací strategie

Zatímco česká vláda zaspala a občané se neustále potýkají s nepředvídatelností, chaotičností a nelogičností přijímaných opatření proti šíření koronavirové nákazy, řada okolních zemí se již pečlivě připravuje na očkování proti COVID–19.

Německo bylo jednou z prvních zemí na světě, které představily svou strategii, a připraveno je nyní i Rakousko. Rakouská vláda je přesvědčena, že musí být dosaženo co nejvyšší proočkovanosti, distribuci očkovacích látek nepovažuje za problém a chce těžit ze společného postupu Evropské unie při zajišťování očkovací látky pro obyvatelstvo. Podávání vakcíny se bude řídit populačním klíčem, očkování bude bezplatné a také dobrovolné. Strategie je jasná: čím vyšší je proočkovanost, tím více je možné zabránit závažnému průběhu onemocnění, nebo dokonce úmrtím. V lednu až únoru 2021 by měli být očkováni obyvatelé a zaměstnanci zařízení s pečovatelskou službou. Dále zdravotníci, kteří pracují na odděleních se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem, nebo lidé trpící chronickým onemocněním.

Ve druhé fázi se přidají starší lidé a pracovníci v kritické infrastruktuře. V té době by už mělo být k dispozici více očkovací látky. Od dubna 2021 by se měla vakcína dostat na zbytek obyvatelstva. Každý očkovaný obdrží potvrzení, že byl proti koronaviru vakcinován a tato informace bude také uložena v databázích systému zdravotního pojištění, aby bylo možné zpětně ověřit, kdo a jakým typem vakcíny byl očkován.

Německo buduje velká očkovací centra, Rakousko sází na princip »vakcína musí za lidmi, nikoli lidé za vakcínou«. To bude znamenat, že očkování proběhne v co největší míře v místě bydliště nebo pracoviště. Samotnou logistiku, včetně skladování, bude zajišťovat pět farmaceutických velkoobchodních firem pod hlavičkou Sdružení rakouských farmaceutických velkoobchodů. Vakcínu dokáží doručit na kterékoli místo v Rakousku do dvou hodin.

Vládo ČR, není třeba složitě vymýšlet již vymyšlené, a už vůbec nepotřebujeme analýzu za téměř milion korun! Stačí se poučit u sousedů. Ministerstvo zdravotnictví ovšem vedle nepovedené a často lidovou tvořivostí upravované tabulky PES nepřišlo dosud ani s jasnou přesvědčovací proočkovací kampaní. Svou zoufalou (ne)činností zatím spíše odrazuje.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM