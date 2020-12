Zázraky se dějí i dnes

Kouzla a čáry do dnešní doby nepatří, mohou být značně nebezpečné. Všichni přemýšlíme nad covidovou pandemií a tím, jak ji odborníci zvládnou. Během posledních dnů se vše opět mění.

Zrušení výběrového řízení na propagaci vakcinace je jen jedno překvapení, nikdo netuší nová pravidla. Další krok, který nám sdělil předseda vlády, mnohé nutí k zamyšlení. Informace, že koordinátorem vakcinace bude on sám, je obdivuhodná. Prý se s problematikou za uplynulou dobu seznámil. Kdo ví, čím nás ještě překvapí. Pomalu, ale jistě začíná vládnout značně neomezeně. Otázkou je, zda jedinec může rozhodovat o všem. V tomto případě i o životech občanů. Co na to ministr zdravotnictví? Kam zmizeli fundovaní odborníci? Nebylo by vhodné nechat rozhodování o vakcinaci na nich? Všichni netrpělivě čekáme, jak rozhodne vláda.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM