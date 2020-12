COVID není chřipka

Údaj, který jsme mohli číst ve čtvrtek v Haló novinách, už za tři čtyři dny nebyl pravdivý. Počet těch, co zemřeli na koronavirus nebo s ním, má totiž denní přírůstek vyšší než sto a v pátek dokonce sto dvacet tři osob. Pokud tento trend bude pokračovat do konce prosince, pak se jen počet zemřelých bude rovnat dvanácti tisícům, tedy takovému počtu obyvatel velkých měst jako je Aš, Tachov či Český Krumlov. Nemocných s koronavirem je už 759 tisíc, což je údaj, který je víc než burcující. Mladá generace nebo občané středního věku si myslí, že právě jich se to netýká anebo v jejich případě půjde o těžší chřipku, ale ani to není pravda. V nemocnicích dokonce na dýchacích přístrojích jsou představitelé středního či mladšího věku, v poslední době zemřelo čtrnáct takových pacientů, kteří by mezi námi mohli být ještě třicet, čtyřicet či více než padesát let. Nelze však, pokud jde o onemocnění COVID-19 v této kategorii občanů, počítat s tím, že po krátkodobém uzdravení budou bez jakýchkoli následků. Značná část uzdravených má poté srdeční, plicní, jaterní a ledvinové potíže, ale i problémy psychické. O dalších následcích bude možné hovořit až po určité době a shromážděných datech, a to po vyhodnocení informací z okolních států, které nejsou zasaženy o nic méně a přijaly ještě radikálnější opatření než naše vláda ustupující před tlakem neodpovědných stran a lobby některých profesí.

Nejvíce ovšem umírají senioři. Ti také patří do kategorie, která je onemocnění méně schopná čelit. Zvláště ti starší sedmdesáti pět a osmdesáti let. Proto nejhůře zasaženými jsou klienti z domovů určených pro seniory nebo invalidní lidé. Podle statistik se ovšem nemoc nejvíce šíří i ve školách (zvláště pak na středních či ve vyšších třídách těch základních). Je to dáno snahou se sdružovat a nedbat nařízení, která jsou přijata. Mezi dalšími ohnisky jsou pak nemocnice, střediska zábavy a odpočinku, tedy hospody, restaurace, divadla, koncerty a shromaždiště zvláště mladých lidí. Nedivme se proto, že vláda omezila právě ona místa většího setkávání, tedy i hospody a ubytovací centra v rekreačních a jiných místech.

Není pravdou, že koronavirus je jen větší chřipka. Letos počet respiračních onemocnění se totiž díky nošení roušek velmi snížil, a proto lidé na chřipku umírají zcela výjimečně. Nahradil je COVID-19. Ten se také velmi podepsal na úmrtí především rakovinou trpících pacientů, srdečními nemocemi či cévními a plicními chorobami. Nelze si proto myslet, že koronavirus je, jak tvrdí exprezidnet Klaus, jen humbuk. Oproti minulému roku, a to šlo především o respirační a cévní choroby společně s rakovinovým onemocněním, stoupl počet umírajících o jednu třetinu. Chřipka však vzhledem k omezení případů nemá už podobné následky. Její výpadek převzal COVID-19, a to je nemoc, kterou bychom mohli zastavit, anebo alespoň silně omezit.

Proč o tom já, lékařka, tak píši? Protože varuji před bagatelizací současné pandemie. Je mně stydno za ty, kteří torpedují úsilí vlády a ministra zdravotnictví. Bojím se dokonce, že pro tlak neumětelů a všelijakých lobbistů budou zmírňována potřebná opatření. Přitom jde o život mnoha a mnoha lidí, především těch, které bychom měli uchránit a kteří tuto republiku dovedli mezi nejprůmyslovější na světě. Jejich orgány jsou vyčerpané, anebo dokonce jsou nemocní, a přitom nám odkázali, svým potomkům, »zemi krásnou, zemi milovanou«. A vlastně uchránit je také třeba sami sebe, neklanět se podbízečům, kteří chtějí jen vytěžit ze situace své volební body, protože COVID-19 je zákeřný a dokáže poškodit i ten nejtrénovanější organismus.

MUDr. Taťána JIROUSOVÁ, zastupitelka Veselí n. L. (KSČM)