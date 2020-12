Zachránce aneb Práce všeho druhu

Den má 24 hodin a člověk musí i spát. To ovšem neplatí pro supermany typu našeho premiéra. Stíhá práci svou a rád zabrousí i do resortů svých kolegů. Řeší kde co, nejpodivnější je bezmezná touha být u všeho, co lze využít z hlediska PR.

Teď jej zaujala vakcinace. Nějací odborníci, kterými se oháněl, jej pranic nezajímají. Vakcinaci bude velet sám. Prý za rok nasbíral zkušenosti. Je tedy s podivem, k čemu je studium na lékařských fakultách. Ministr Blatný mlčí, stejně jako šéf krizového štábu. Holt vyšší bere a pánové raději neodporují.

Odpor se totiž neodpouští a rozlet současného šéfa ANO je prakticky neomezený. Co nám zbývá? Snad jen věřit, že nám nevládne pouze jedinec s neomezenými ambicemi a také to, že se vládní představitelé probudí z letargie a začnou své resorty skutečně řídit. Zvláště v důsledku šíření pandemie koronaviru by všechna opatření měli řídit skuteční odborníci, jinak nás může čekat nemilé procitnutí. Nelze podléhat touhám jedinců, dnes jde o životy nás všech.

Letošní Vánoce jsou onemocněním COVID-19 značně poznamenány. Co si vzájemně přát? Přeji všem především zdraví, vzájemnou toleranci, klid a víru, že pandemie brzy odejde a život se vrátí do normálních kolejí. Poděkování patří především těm, kteří pomáhají tento stav přežít lidem postiženým koronavirem.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM