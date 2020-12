Vánoční dárek od ČT2

Hodně se teď zase řeší (ne)objektivita a (ne)vyváženost veřejnoprávní televize, o to víc, oč pokračují sváry v Radě ČT, ale tak jako v jiných případech, ani tady není pravda jen černá, nebo bílá… Ano, Česká televize je složitá instituce. Takové úseky zpravodajství a publicistiky mají do objektivity a vyváženosti hodně daleko a změny bývají spíš k horšímu (viz to, že se teď v převážně pravicových pořadech začal podezřele často objevovat i šéf SPD Tomia Okamury Tomio Okamura; pomalu je tam teď víc než svého času u »kamaráda« Soukupa), ale díky rozpočtové přetahované dostala po čase dost prostoru zase i KSČM. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat po Novém roce…

Jestli si však některý kanál ČT zaslouží absolutorium, je to dokumentární ČT2. Nejen jeden zajímavý cestopis vedle druhého, ale i bezpočet dalších atraktivních a klíčových témat dnes a denně! A vše vygradovalo jedinečným dokumentem o Gretě Thunbergové, který pro mě byl takovým předčasným vánočním dárkem.

»Dochází nám čas. Prožíváme extrémní projevy počasí a vidíme devastaci životního prostředí. Důsledky klimatických změn již nelze ignorovat. Náš svět je každým dnem blíže propadu do katastrofy. Naše planeta už pomalu umírá. Stačí přečíst si zprávy a je jasné, že zhouba života je velmi reálná. Spalují nás lesní požáry. Sucho nás sužuje hladem. Řeky nás zaplavují. Korporace nás dusí. Máme poslední šanci rozsah klimatické katastrofy zmírnit. Poslední šanci zachránit svět…«

Tak takový je úvod právě k dokumentu Greta Thunbergová - hlas budoucnosti, který minulý týden odvysílala ČT 2. Nějaký čas jistě bude ještě ke stažení na webu ČT, takže vřele doporučuji nejen těm, kteří pochopili Gretin význam a poselství, ale i těm, kteří podlehli nesmyslným a laciným atakům vůči této dívčině, ať už je do světa vypustili zástupci uhelné lobby, nejrůznější konzervativní trollové či kdokoli další, kdo se prostě jen bojí připustit si, že tu máme ještě jeden daleko větší problém než COVID-19… Doporučuji i každému, kdo Gretu podezírá z neupřímnosti a tvrdí, že je to herečka v čímsi zájmu, komu vadí její aspergerové prožívání každého projevu. Fakt by mě zajímalo, kdo z jejích odpůrců může sebevědomě říct, v čem konkrétně nemá pravdu?!

Mimochodem, v dokumentu vystupuje i jeden z klimatických vědců. A tomu se vysmívat nemůže nikdo, ani bezcitní cynici. Prostě otevřeme se a připusťme si, že je fakt hodně po 12., že už není čas na jakoukoli antiekologickou revoltu. Pokud vám nezáleží jen na sobě, ale i na vašich potomcích, pak prostě není o čem!

Roman JANOUCH