Sněmovna stvrdila zrušení superhrubé mzdy

Sněmovna stvrdila vládní daňový balíček, který přináší zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Vyšší sazba se bude vztahovat na příjmy nad 140 000 korun měsíčně.

Poslanci balíček přijali v senátní podobě, která navyšuje slevu na poplatníka v příštím a přespříštím roce vždy o 3000 korun. Balíček nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. V neděli řekl, že ho nepodepíše, ale ani nebude vetovat. Balíček tak začne platit.

Pro schválení senátní verze balíčku hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců. Pro hlasovali poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolóry a Jednotných.

Ministerstvo financí již dříve označilo balíček za daňovou revoluci. »Přináší významné snížení daňového zatížení cca 4,3 milionu zaměstnancům,« uvedl úřad. Zaměstnancům i zaměstnavatelům přináší balíček takzvaný stravenkový paušál, tedy část výplaty, která nebude podléhat odvodům a daním a bude sloužit jako alternativa k existujícím stravenkám. Výpadek daňových příjmů obcí a krajů, vyvolaný zrušením superhrubé mzdy a dalšími změnami, vynahradí samosprávám na základě senátního návrhu vyšší podíl na sdílených daních.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve Sněmovně podpořila senátní verzi návrhu. »Bez nadsázky: stojíme na rozcestí, zda brzký návrat do normálu, nebo pomalé a nejisté zotavení z krize,« prohlásila.

Senátní korekce problém nevyřeší

Komunisté na tiskové konferenci před začátkem jednání avizovali, že pro daňový balíček hlasovat nebudou. Podle člena rozpočtového výboru Jiřího Dolejše představuje hlavní problém pozměňovací návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který je v rozporu s programovým slibem vlády daňové neutrality. »Je velké riziko, že tímto návrhem vznikne trvalé podvázání veřejných financí. Tím by do budoucnosti mohl být ohrožen sociální stát, klíčové veřejné služby a také konsolidace veřejných financí,« řekl novinářům.

Návrh je podle něj odůvodňován především tím, že zvýší příjmy lidí. V průměru by mělo jít zhruba o dvacet tisíc korun. »To je zajímavá částka, věřím, že lidé se na ni těší. Akorát bych dodal, že nejsme průměrní lidé, ale každý jsme v konkrétní příjmové situaci a ten dopad je velmi disproporční,« prohlásil. »Zatímco většina lidí, kteří mají podprůměrné příjmy, se dočká několika symbolických stovek, tak lidé s nadprůměrnými příjmy budou inkasovat tisíce. To není zrovna správný princip zejména v době, kdy krize doléhá právě na ty nejchudší,« uvedl Dolejš. Připomněl, že KSČM tomu chtěla čelit návrhem na progresivnější nastavení sazeb, ovšem vláda ani Sněmovna tomuto návrhu nevěnovala pozornost. »Takže jsme v situaci, kdy ta sekera zaťata bude, v letošním a příštím roce bude vyrovnána dluhem, ale ta intenzita zadlužování nemůže trvat věčně, jinak by to mělo skutečně negativní důsledky,« varoval poslanec. Senátní korekce balíčku podle něj problém nevyřeší. »Nevidím důvod k podpoře a myslím si, že spolupodepsat politickou levici pod takovým daňovým klystýrem by bylo přinejmenším zbytečné,« prohlásil Dolejš.

Každý dluh musí být někdy splacen

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip připomněl, že KSČM nikdy superhrubou mzdu nepodporovala. »Byli jsme zásadně proti ní, protože v době krize zvyšovala daňové zatížení obyvatel,« uvedl.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Věří, že rozhodnutí Sněmovny bude následně doplněno tím, jak bude stát stabilizovat veřejné finance. Uvedl, že zatím se plní pouze jeden cíl, a to je zrušení superhrubé mzdy, ale komunisté podle něj chtějí naplnit i to, že to nebude znamenat destabilizaci veřejných financí. »To je pro nás zásadní věc,« zdůraznil. Podle něj je důležité vědět, jestli tento krok povede k tomu, že lidé budou cítit odpovědnost vůči budoucnosti. »To, že každý dluh musí být někdy splacen, ví každý. Ale na druhou stranu je třeba si připomenout, jestli máme ten výhled delší, než je jedno volební období, abychom neodevzdávali stát v horším stavu, než ho kdy kdo přebíral,« upozornil Filip.

Místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) upozornil, že balíček neznamená zrušení superhrubé mzdy, je to podle něj pouze »taková obezlička na většinu zaměstnanců«. »V současné době je nevhodné balíček podpořit a už vůbec nehovořit o tom, že by fakticky rušil superhrubou mzdu, on ji ruší pouze slovně,« prohlásil.

Cesta ke slabému státu

Proti balíčku v jakékoliv podobě vystoupil předseda ČSSD Jan Hamáček. »Najednou tady vlastně de facto během dvou měsíců totálně změníme a překopeme charakter České republiky,« řekl. Balíček podle něj představuje cestu ke slabému státu.

Předseda ODS Petr Fiala označil senátní návrh za vyvážený a velmi rozumný. Poukázal na to, že senátní verze obsahuje kompenzaci výpadku daňových příjmů pro kraje a obce. Obhajoval zrušení superhrubé mzdy i zvýšení daňové slevy.

»Modrá šance je zpět, celá logika a filozofie Občanské demokratické strany se nám vrací,« reagoval na Fialova slova ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek označil balíček za nesmírně nebezpečný a populistický. »Ve vší úctě k Senátu, Senát selhal úplně stejně jako Poslanecká sněmovna a jeho návrh nelze nazvat kompromisem,« prohlásil.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že pro pracující je senátní verze méně výhodná, nicméně hnutí ji podpoří. »Chceme, aby prošlo aspoň nějaké snížení,« řekl Okamura. Piráti v rozpravě avizovali, že nezvednou ruku ani pro jeden ze dvou návrhů. »Ve finále to budeme muset zaplatit a zaplatíme to i s úroky,« prohlásil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Jde podle něj o snížení daní na dluh.

Ve sněmovní verzi by balíček znamenal dopady pro státní rozpočet asi 90 miliard korun a pro veřejné rozpočty celkem asi 130 miliard korun. Ministerstvo financí vypočetlo, že senátní verze připraví státní rozpočet o 87,5 miliardy korun.

(jad)