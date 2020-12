Ne, nejde jen o omyly mladé generace

Život naučí člověka moudrosti, ale bývá tomu tak, když už to nepotřebuje, řekl mně jeden známý. Měl pravdu. Skutečně jsem k mnoha závěrům došla v pozdějších letech, i k tomu, co bych si již nikdy nechtěla zopakovat. Ne nadarmo starý Goethe řekl, že »nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi« a »ach, vy mladí, neznáte cenu času!«.

Na oba citáty jsem si vzpomněla, když jsem si prolistovala jedno číslo Pirátských novin určené čtenářům v našem kraji. Dozvěděla jsem se, že jim jde o »kvalitu života všech obyvatel«, o to, že »je třeba zkrátit čekací lhůty na lékařské vyšetření«, že »získání městského bytu musí být jednoduché a přehledné«, že nám všem »chybí v životě radost«, a dokonce i »korektnost«. Myslím, že ovšem to, co bylo napsáno, se netýká jen jižních Čech, že »mustr« pro výše zmíněné myšlenky přišel ve své většině z centra. Obsahuje totiž mnohá »mělo by se« bez patřičných návrhů na řešení. Je lehké kritizovat cokoli, ale neříci, jak situaci změnit a stát, zvláště dnes, v pozadí, z něhož se lépe kritizuje, než cokoli řeší. Tvrzení o tom, že zřejmě bude víc radosti, když se zaměříme za pomoci odborníků, tedy těch pirátských, na děti a seniory v našich městech, mně nestačí. Nebo ono tvrzení o potřebě »decentralizovat zdravotní péči, a tak uvolnit ruce nemocnicím«, mně připadá, jako první krok k privatizacím, což, stejně jako to svého času udělal exhejtman Benda ve Středočeském kraji, nalilo miliony do kapes privatizátorům a vyvolalo problémy a potíže s léčebnými zákroky a poukázalo na kanály, jež vedou k odčerpávání peněz pojišťoven. Ani slova o rozdělování městských bytů mě neuspokojila. Jak je rozdělovat, když jich je nedostatek, a podle jakých kritérií, kdyby se náhodou objevily nové, třeba »startovní«?

Nebo jak bude zabezpečena »lepší kvalita našeho života« či »zkráceny lhůty na lékařská ošetření«? Nevím, jak to udělat, když kapacita našich zdravotních zařízení je velmi naplněna. Výstavbou nových nemocnic? Toto téma řešili ve Zlínském kraji a pro dosavadního hejtmana to znamenalo konec. Byl někdy autor podobných myšlenek v obyčejné ordinaci praktického lékaře? Jsou plné. Nebo ví, jak zrychlit operace na sálech?

Díky generacím před námi máme tu funkční zdravotnictví. A nejen zdravotnictví, i když dnes je leccos znevažováno, aby se pomalu vrátilo ke starým vzorům – příkladem budiž třeba jesle, jež dostávají znovu zelenou. Jde tedy o návrat k dobrým zkušenostem minulosti. Nikoli k americkým vzorům, jež pro Piráty jsou převažující. Jejich sorosovské myšlení je, zamyslíme-li se nad jejich nápady, prázdná bublina, na niž v krajských volbách »skočily« a ve volbách v příštím roce »mají skočit« tisíce našich voličů, a přitom nejde o nic jiného, než o moc a dobrá místa pro kamarády (upozorňuji na první rozhodnutí Piráty vedené pražské radnice vyměnit členy dozorčích rad a dalších funkcionářů okamžitě po jejím převzetí.

Proto musíme my komunisté nabídnout občanům řešení i na nejnižších stupních, protože tam se bude skutečně rozhodovat v příštím roce o naší budoucnosti.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM