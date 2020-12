Když útočí vir, nepotřebujeme tanky

Rozpočet byl vždy úhelným kamenem Poslanecké sněmovny. Dříve jsme se přetahovali o miliony, dnes o desítky miliard. Letošní rozpočet je po všech stránkách mimořádný. Je krizový a obrovsky deficitní.

Poslouchal jsem úvodní rozpravu, ve které vystupovali koryfejové politických stran. Na Vojtěcha Filipa jsem se těšil. Poprvé za několik let odmítla KSČM podporu vládním stranám a stanovila si nepřekročitelný mantinel. Bylo by jistě více transparentní, kdyby se 10 miliard Kč přesunulo do kapitoly zdravotnictví. Rozpočtová rezerva je pro většinu lidí méně srozumitelná.

Ale budiž. Předseda KSČM mluvil spatra. Jistě se připravoval. Řeč však připomínala zkušeného advokáta, který se dokáže v parlamentu velmi slušně orientovat. Co jeho řeči však chybělo? Jediná věta: »V obtížné době, kdy se pereme s pandemií, nakupovat vojenskou techniku je hazard. S tanky a vrtulníky COVID neporazíme.« Teprve později to napravila poslankyně Vostrá v rozhovoru v novinách.

Kdo absolvoval test na COVID, mohl vidět polní podmínky, za jakých mladá děvčata odebírají výtěry. Třeba to je jinde lepší. Já mám zkušenost z FN v Hradci Králové. Zatím nepršelo a nemusí se kolem aut brodit v blátě.

Vojenská technika bude vždy zastaralá. Země, které se rozhodujícím dílem podílejí na vyzbrojování světa (my to dnes nejsme), budou vždy vpředu. Pravidelně se zbavují zastaralých zbraňových systémů, ať jde o německé tanky či americké vrtulníky.

Komunisté v první republice státní rozpočet ignorovali s výjimkou konce 30. let, kdy byla republika v ohrožení. Začalo se stavět opevnění. Proto hlasovali pro válečné půjčky.

Počet občanů, které ohrožuje virus, roste den za dnem. Starají se o ně obětavě zdravotníci dokonce s brigádníky. Nerozumím tomu, že v první linii nejsou také praktičtí lékaři. Své pacienty mají za roky kontaktů přečtené. Mnozí si dokonce berou již před Vánocemi (!) dovolenou. Ale to je jiná otázka. Na adresu komunistických poslanců – volby jsou za rohem. I proto naše řeč ano-ano, ne-ne!

Jaroslav ŠTRAIT