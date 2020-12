Pokoj lidem dobré vůle

Vážím si toho, že jsem byl na závěr roku vyzván, abych byl otevřený i v líčení svého osobního života, nejen při popisu svých sexuálních postojů. Dobrá tedy.

Od útlého dětství se těším na Ježíška. Nejenže večer donese dárky, ale celý den bude doma hezky. Všichni se na sebe budou pořád usmívat, podávat si věci při práci a večer se stane zázrak – ozve se zvoneček a maminka Jarka se půjde podívat do pokoje a radostně vykřikne: »Už je tady, děti moje!«, a my s bratrem Jardou se vrhneme ke stromečku, abychom překotně probírali dárky, které nám Ježíšek přinesl.

A do toho přijde »z práce« ožralý otec Hynek, aby hulákáním zastřel pozdní příchod. Nejdřív seřve maminku, pak nás s bratrem.

Po mnohdy dramatickém dětství nastaly čtyři roky na střední umprumce, kdy jsem bydlel na vesnici u své babičky Ludmily. Soboty a neděle trávené u rodičů jsem ustál, protože jsem začal též pít. Zatím přiměřeně věku, ale odpovědně vzhledem k postavení mladého umělce.

U babičky jsem však objevil nový Svět – Boha. Na její popud jsem začal chodit na soukromé hodiny náboženství. Venkovský kněz Josef Karafiát, dej mu Pánbu lehké nebe, mně na přelomu šedesátého devátého a sedmdesátého roku minulého století osvítil, seslal na mě Ducha Svatého a já prozřel. Na konci školního roku, den před prázdninami, jsem šel slavnostně ke svému Prvnímu svatému přijímání.

V následujících dvou letech jsem během výkonu základní vojenské služby svůj vztah k Všemohoucímu prohluboval s neutuchající uměleckou nenávistí k režimu. Potom jsem ale nastoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam došlo k prozření: na nebesa vystoupili Marx, Engels a Lenin, aby od té chvíle řídili mé kroky.

Manželství s kolegyní Renátou bylo Novou cestou a přežilo všechny nástrahy, které nás čekaly v zaměstnání, kde jsme jako mladí nadšení redaktoři postupovali v pracovních i stranických strukturách.

Po listopadovém puči přišel krach dosavadních struktur, které rámovaly naše životy. Nejdřív ale byly podnikatelské úspěchy. Postupně však přišly problémy a krachy. Tak už to ale v kapitalismu mnohdy bývá. No a pak se začalo nenápadně, zákeřně, hlásit stáří. Konečně jsem začal chápat, proč ti dospělí muži a ženy tak často skučí, skuhrají a stěžují si na kde co.

Pak jsem s hrůzou zjistil, že ani pořádně nevím, kdo vlastně jsem. Celý život jsem slyšel trávu růst. Najednou jsem to ale nejen viděl, ale i slyšel, přestože jsem jak nahluchlý, tak poloslepý. O sexu už ani nečtu, vůbec mě to nezajímá. Nepropadám však panice, protože si uvědomuji, že i to prostě k životu, jeho finální části, prostě patří.

Už slyším, jak mně mnozí z vás vytýkají, že jsem až příliš osobní. Proto opakuji, že jsem k tomu byl vyzván, abych se neschovával za klišé, jinotaje, náznaky. Volím prostě osobní vyznání, jak jsem uvedl v první větě.

Navíc – budou Vánoce a konec roku. Čas rozjímání a bilancování. Doba, kdy se nechtěně vynořují dřívější traumata. Od dětství až dodnes. Všechny ty strachy, křivdy i odpuštění. Postupné smiřování se i s temnou stranou života. Přichází odpuštění.

Jediné, komu ale nedokáži odpustit, jsou Němci. Národ, který ve světových válkách, které rozpoutal a v nich vyvraždil a zahubil miliony a miliony jiných. Národ, který po prohrách svou »houževnatostí« dokázal vyhrát i tu třetí světovou válku, vedenou obchodně. Němci ale měli poválečný start k prosperitě připravený. Vložili do něj kořist z vydrancované Evropy a zlato z židovských zubů. Fašističtí pohrobci spojence hledali a nacházeli. Zvláštní kapitolu zaujímá jejich největší český přisluhovač Havel. Takže když to všechno na konci roku vždycky shrnu, mám dojem, že vlastně nevím, kdo vlastně jsem. Po cestě ze stranické schůze se stavím v kostele, abych se pomodlil za zdar usnesení.

Takže až se zítra na Štědrý den probudím, všechen ten boj ve mně zase začne. Umocněný tím, že až si večer u rozsvíceného vánočního stromečku budu rozbalovat dárky od Ježíška a notovat si »Narodil se Kristus Pán«, budu chtě nechtě myslet i na užralé německé sedláky a měšťáky, zároveň na hladové a vychrtlé děti Afriky a Asie. Ale teď ještě ne. Teď jen všem přeji: Pokoj lidem dobré vůle.

Richard KNOT