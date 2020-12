Dynamika procesů nového tisíciletí

Svět se mění, ať chceme nebo ne. Dynamika procesů je neuvěřitelná. To, co se stalo dříve v průběhu deseti let, proběhne v současnosti za několik měsíců. Také kvantita procesů nám nedává moc možností je vůbec zaznamenat a udělat si vlastní obrázek o věcech. Člověk neví, zda se má věnovat víc domácím politicko-společenským procesům, které se ho bezprostředně dotýkají, či vnějším nadnárodním a globálním, které zase určují ty vnitřní. Svět tohoto století bude jiný. Zvýší tlak na všechny sféry našeho života. Pokud nepřipravíme naše generace tak, aby se dokázaly teoreticky i prakticky bránit negativním vlivům, které vyplývají z těchto procesů, nebudeme schopni zajistit jejich budoucí život tak, aby z lidí nebyli ovce, otroci nebo dokonce spotřební lidský materiál.

Ano, takto se psali doktorandské práce už před deseti lety na jedné z našich univerzit. Přesné znění tématu bylo: »Co s lidským materiálem v budoucnosti«. Když jsem se to dozvěděl, říkal jsem si, kam to svět kráčí. Budeme tedy nuceni odhodit naše osobní a vnitřní rozpory a okamžitě hledat cesty a propojení tam, kde to jen bude možné a kde bude schopnost odolávat například procesům nejen novodobé fašizace společnosti, přepisování dějin, lži a osočování poctivé práce našich otců, dědů, předků, ale také ochránit obyčejného člověka, samozřejmě i toho žebrajícího na ulici.

Jestli vše dobře chápu, bude stát jako takový více a více virtuální. Lidská závislost na virtuálním světě se promítne do všech sfér. Vzdělání, stát, zdravotnictví, služby, práce, sdělovací prostředky, války, ekonomika a byznys. No prostě vše. Využijme těchto procesů ve svůj prospěch a prospěch celé naší společnosti. Nenechejme to na současném kapitalistickém systému. Znamená to být třeba »anonymním« subjektem, který bude ve prospěch společnosti dělat malé, ale systematické kroky, což při součtu práce několika takových subjektů bude účinné. Malá vítězství nám totiž dávají velké možnosti.

A i já se snažím psát systematicky každý čtvrtek tak, abych nevynechal, ať už jsem v cizině, nemocný nebo nestíhám. Haló noviny jsou totiž jediný informační deník, kanál a prostor, který nám umožňuje aktuálně reagovat na některé dynamické vnější i vnitřní procesy. Haló noviny jako jediné zvyšují potenciál našeho bytí. Bytí uvědomělého subjektu (komunistického hnutí) uprostřed Evropy. A tím tedy možnost bránit se negativním procesům. Také mi dovolte vám popřát hodně sil do tohoto boje a nových časů tisíciletí.

Roman BLAŠKO