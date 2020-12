Hokejista David Pastrňák. FOTO - Wikimedia commons

Pastrňák poprvé vyhrál anketu Sportovec roku ČR

Hokejista David Pastrňák se poprvé stal českým Sportovcem roku. Čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu získal v 62. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů 1253 bodů a o 144 bodů porazil lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou. Třetí skončila rychlobruslařka Martina Sáblíková. Mezi kolektivy zvítězila díky bronzu na světovém šampionátu smíšená štafeta biatlonistů. Výsledky byly vyhlášeny v Praze.

Pastrňák dosud v anketě skončil nejlépe vloni třetí a před dvěma lety byl čtvrtý. Na nejvyšší pozici se letos dostal i díky tomu, že se spolu s Alexandrem Ovečkinem stal nejlepším střelcem základní části NHL, která byla přerušena kvůli pandemii koronaviru. Zároveň si 48 góly a 95 kanadskými body vylepšil osobní maxima.

Sport v letošním roce výrazně ovlivnila koronavirová pandemie, kvůli níž byly odloženy letní olympijské hry i řada světových a evropských šampionátů. Tradice ankety přesto zůstala zachována. Slavnostní vyhlášení se ale uskutečnilo v improvizovaném režimu a bez diváků.

Zástupce kolektivního sportu se stal vítězem ankety poprvé po 15 letech a od triumfu Jaromíra Jágra v roce 2005. Hokejista vyhrál teprve počtvrté po Josefu Mikolášovi, Dominiku Haškovi a Jágrovi.

"Neskutečné, nikdy jsem si nedokázal představit, že bych se mohl stát Sportovcem roku jako oni. Hokej je přece jen kolektivním sportem, takže na jednotlivce se pohlíží jinak," uvedl Pastrňák v nahrávce agentury BPA pro média.

"Je to nejkrásnější dárek, jaký jsem mohl k letošním Vánocům dostat. Koruna je nádherná, přímo skvostná. Doma mi udělali parádní Síň slávy, takže koruna bude nejprve pod stromečkem a pak na nejvýznamnějším místě mezi všemi trofejemi a cenami, které jsem v kariéře zatím získal," dodal čtyřnásobný vítěz české ankety Zlatá hokejka.

Pastrňák vyhrál o 144 bodů, nejvíce prvních míst (45) ale novináři udělili třetí Sáblíkové. Třiatřicetiletá rychlobruslařka letos jako jediná získala zlato na mistrovství světa v olympijské disciplíně, když triumfovala na trati 3000 metrů. Čtvrté vítězství ve Sportovci roku ale nepřidala. "Mám radost, každá bedna se počítá. Jsem nesmírně ráda jako vždy, když se dostanu do top 10. A když je to bedna, je to o to hezčí," řekla Sáblíková při slavnostním vyhlášení v České televizi.

Před Sáblíkovou se vedle Pastrňáka dostala ještě Ledecká, která úspěšně kombinuje sjezdové lyžování a snowboarding. Předloňská vítězka ankety dokázala ve dvou letech po sobě vyhrát závod Světového poháru v obou sportech. Právě Ledecké by dal svůj hlas vítězný Pastrňák.

Tomáš Souček z anglického West Hamu je na čtvrtém místě nejlépe umístěným fotbalistou od roku 2004. Další bývalá vítězka ankety tenistka Petra Kvitová skončila pátá. Na první místo některého z hlasovacích lístků se dostal každý z deseti finalistů. Loňský vítěz ankety judista Lukáš Krpálek tentokrát nezískal ani bod.

Nevídaně vyrovnané bylo hlasování mezi kolektivy. Ve prospěch smíšené štafety biatlonistů proti fotbalové reprezentaci rozhodlo při stejném bodovém součtu poprvé v historii pomocné kritérium - vyšší počet lepších umístění. Štafeta ve složení Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář vybojovala v únoru bronz v Anterselvě. Třetí mezi kolektivy skončili s nepatrným odstupem fotbalisté do 21 let.

"Já už jsem v této anketě jednou byl. Přestože jsme tehdy získali zlato, tak jsme Sportovce roku nevyhráli. Jsem hrozně překvapený, že to bylo takhle vyrovnané. Že to byl takový mač s fotbalisty. Pro nás je to velký úspěch," uvedl Moravec.

Legendou byl vyhlášen bývalý fotbalista Antonín Panenka, který slavným "dloubákem" rozhodl penaltový rozstřel ve finále mistrovství Evropy v roce 1976. Novou cenu za oddanost sportu získal někdejší gymnasta, trenér a sokol Zdeněk Růžička.

Novináři hlasují v anketě dvoukolově. Nejprve vyberou desítku finalistů, z níž pak zvolí vítěze. Letos celkem hlasovalo 214 žurnalistů. Pastrňák za triumf získal čtvrt milionu korun, biatlonová štafeta 100 tisíc.

Anketa Sportovec roku ČR 2020:

Jednotlivci:

1. David Pastrňák (hokej) 1253 b., 2. Ester Ledecká (alpské lyžování a snowboarding) 1109, 3. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1051, 4. Tomáš Souček (fotbal) 994, 5. Petra Kvitová (tenis) 936, 6. Ondřej Palát (hokej) 915, 7. Jiří Prskavec (vodní slalom) 789, 8. Tomáš Satoranský (basketbal) 686, 9. Markéta Davidová (biatlon) 673, 10. Tomáš Bábek (cyklistika) 648.

Další pořadí: 11. Adam Ondra (sportovní lezení) 316, 12. Josef Černý (cyklistika) 307, 13. Lucie Charvátová (biatlon) 247, 14. Eva Samková (snowboarding) 241, 15. Tomáš Vaclík 187, 16. Vladimír Coufal (oba fotbal) 151, 17. Kateřina Kudějová (vodní slalom) 141, 18. Barbora Krejčíková 114, 19. Karolína Plíšková (obě tenis) 103, 20. Václav Pech (motorismus) 92, 21. Anna Fernstädtová (skeleton) 90, 22. Gabriela Satková (vodní slalom) 70, 23. Ondřej Lieser (golf) 67, 24. Jan Rutta (hokej) 63, 25. Simona Kubová (plavání) 52.

Kolektivy:

1. smíšená štafeta biatlonistů ČR (Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) 336, 2. fotbalisté ČR 336, 3. fotbalisté ČR do 21 let 307.

Další pořadí: 4. fotbalisté Slavie Praha 124, 5. dráhoví cyklisté ČR, týmový sprint (Bábek, Topinka, Čechman) 105, 6. futsalisté ČR 85, 7. basketbalisté Nymburka 60, 8. čtyřbob ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) 38.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Antonín Panenka (fotbal).

Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Zdeněk Růžička.

