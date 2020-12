Ilustrační FOTO - Pixabay

V ČR začalo očkování proti covidu, první dávku dostal Babiš

V České republice se začalo s očkováním proti nemoci covid-19. První dávky vakcíny v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) podali zdravotníci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, mají k dispozici další tři pražské a dvě brněnské nemocnice.

Babiš před začátkem očkování řekl, že vakcína objednaná Evropskou unií je nadějí k návratu do normálního života po nejhorším roku v moderní historii. Česko podle něj uplatnilo opci u firmy Pfizer, od které dostane další čtyři miliony dávek navíc, dohromady osm milionů. Celkově Česko dostane 15,9 milionu vakcín pro 8,95 milionu lidí, řekl Babiš. Premiér počítá s tím, že se bude očkovat po následujících devět měsíců.

Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral řekl, že vakcinace je jedinou cestou, jak se dostat ze současné pandemické situace. "Naše nemocnice začíná očkováním zdravotníků, přihlásilo se jich 700," uvedl. Chorobu podle něj v nemocnici už prodělalo přes 500 zdravotníků. Babiš řekl, že s očkováním chtěl jít příkladem, protože kolem tématu koluje řada dezinformací. "Lidé nemusí mít obavu, vakcína je bezpečná," uvedl premiér.

Do Česka v sobotu dorazilo prvních 9750 dávek vakcíny, v prosinci a lednu by jich podle Babiše mělo být dohromady 355.000. Stát podle něj nebude dělat zásoby, ale všechny doručené vakcíny plánuje hned využít. "Strategie, kterou já prosazují, je taková, abychom očkovali co nejdříve. Abychom měli náskok, ne zásoby," uvedl. Stát musí rozšířit počet očkovacích center, kterých je v současnosti 31, dodal.

Jako první v Česku mají být očkováni právě zdravotníci a také senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Babiš odhadl, že běžná populace se začne očkovat koncem března. Stát podle něj připraví objednávkový systém, podobný jako funguje v případě antigenních nebo PCR testů na covid-19.

(čtk)