Ilustrační FOTO - Pixabay

Řada evropských zemí zahájí očkování proti covidu-19

V řadě zemí EU začne očkování proti covidu-19 vakcínou od společností Pfizer a BioNTech, které je podle řady expertů jedinou možností, jak vrátit život v Evropě do normálních kolejí. První dávky dostanou lidé například ve Francii, Španělsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Řecku či Polsku.

Do evropských zemí začaly již v sobotu přijíždět první kamiony s očkovací látkou, jejíž distribuce je značně komplikovaná kvůli nutnosti skladovat preparát v extrémně nízkých teplotách kolem minus 80 stupňů Celsia.

Francie začne s očkováním v širším okolí Paříže a v regionu Burgundsko-Franche-Comté na východě země. První dávky zamíří do nemocnic a také do pečovatelských domovů, kde chtějí francouzské úřady naočkovat do konce února asi milion lidí. Dalších až 15 milionů osob by mělo dostat vakcínu v březnu a dubnu.

Také v Německu budou mít přednost lidé v domovech pro seniory, místní úřady chtějí ještě do konce roku rozvozit 1,3 milionu dávek, v lednu jich pak mají v plánu distribuovat asi 700.000 týdně.

"Toto je začátek konce pandemie," poznamenal španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa. Tamní úřady budou některé z prvních dávek vakcíny dopravovat také letecky na řadu španělských ostrovů či do enkláv Ceuta a Melilla v severní Africe.

Také Portugalsko má již připraveny první lahvičky s novou očkovací látkou ve svých skladech, odkud je budou úřady rozvážet do pěti velkých nemocnic v různých koutech země.

Na Slovensku, kde bylo několik prvních osob očkováno už v sobotu večer, dostanou vakcínu jako první zdravotníci v nemocnicích v Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici a Košicích. Přednostní právo na očkování pak mají také zaměstnanci domů sociálních služeb nebo pracovníci v nezbytných odvětvích. Široké veřejnosti by měla být vakcína dostupná patrně příští rok okolo Velikonoc, uvedly místní úřady.

Polsko začne s očkováním prvních 10.000 dávek v 70 "uzlových" nemocnicích, vláda již dříve oznámila, že očekává přísun asi 1,5 milionu dalších dávek do konce ledna. Injekci dostanou podobně jako jinde mezi prvními zdravotníci a senioři, přednost tam však budou mít také učitelé či policisti.

(čtk)