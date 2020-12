Angela Merkelová. FOTO - Haló noviny

Odkaz Merkelové ve štítu CDU?

Ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet chce, aby se Křesťanskodemokratická unie (CDU) před nadcházejícími parlamentními volbami v Německu hlásila k odkazu dosluhující kancléřky Angely Merkelové.

Volby se v Německu uskuteční příští rok v září a Merkelová se v nich po 16 letech v úřadu již o funkci kancléřky ucházet nebude. Laschet se uchází o funkci předsedy CDU a pokud se jím v lednu po sjezdu opravdu stane, bude mít šanci ucházet se i o kancléřské křeslo. Vrcholné stranické setkání bude kvůli koronaviru pouze digitální s následující korespondenční potvrzovací volbou. V rozhovoru se zahraničními korespondenty v Německu Laschet zdůraznil, že předsednický post není automatickou zárukou kancléřské kandidatury.

»Není žádná garance, že předseda strany se stane i kandidátem na kancléře,« řekl Laschet. Na doplňující žádost o vysvětlení, jak vlastně takový výběr vypadá, protože z pohledu cizinců není jasný, odpověděl, že tento proces není srozumitelný ani mnohým Němcům. Kandidáta totiž CDU a její bavorská sestra Křesťanskosociální unie (CSU) vybírají společně.

»Není to tak, že se přehlasujeme. Výběr se koná na principu rovnocennosti,« vysvětlil. CDU je sice silnější stranou, neboť je zastoupena v 15 německých spolkových zemích, zatímco CSU je jen bavorskou stranou, výběr kancléřského kandidáta ale vzniká kompromisem. »Může se tak stát u večeře, nad vínem nebo při procházce,« uvedl Laschet k tomu, jak se kancléřský kandidát vybírá.

Zájem o funkci šéfa CDU, která do kancléřství otevírá dveře, vedle Lascheta veřejně projevili někdejší šéf poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz a šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen.

Laschet poukázal na to, že strana a vlastně i Německo v parlamentních volbách vstoupí do dosud nepoznaných vod, kdy se úřadující kancléř již o funkci neuchází. »Je to poprvé, co se kancléř rozhodl dobrovolně skončit,« řekl Laschet s tím, že předchůdci Merkelové buď prohráli ve volbách, nebo přišli o podporu parlamentu.

Pro Lascheta je důležité, aby se CDU k Merkelové hlásila, protože její éru provázela stabilita a hospodářský růst. »Roky s Merkelovou byly dobrými roky, to musí strana zdůrazňovat,« uvedl s tím, že on osobně o nějaký politický obrat nestojí. »Jde o to, kam by takový obrat měl být. Zpátky? Někteří říkají, že chtějí mít CDU takovou, jaká byla před dvaceti lety. To ale není možné,« řekl s tím, že pro něj je důležitá kontinuita.

Ve volebních průzkumech vychází CDU jako nejsilnější strana, hlas by jí dalo 37 % německých voličů. Na druhém místě jsou pak Zelení s 21 %. Komentátoři proto často zmiňují, že CDU by po volbách mohla vytvořit koalici s ekologicky zaměřenou stranou. Podle Lascheta to ale jisté není, protože CDU sice může vyhrát volby, ale Zelení, Levice a sociální demokraté SPD budou mít ve Spolkovém sněmu dostatek hlasů pro vytvoření vlády. Za jedinou jistotu povolebního uspořádání označil Laschet to, že CDU nikdy nebude spolupracovat s Alternativou pro Německo (AfD), která je označována za populistickou.

