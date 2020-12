Návrat ke kořenům

V souvislosti s prohranými krajskými a senátními volbami a současně i s »přípravou« odkládaného sjezdu KSČM je oprávněné očekávat zvýšenou pozornost zaměřenou na analýzu nejen příčin volebního propadu, ale především na hledání cest obnovy a akceschopnosti celé stranické struktury počínaje vedením KSČM až po základní organizace. Zatím se zdá, že se tento v zásadě existenční úkol jako celek decentně obchází, a to, nebojme se toho slova, i v zájmu miliardářova politického koncernu. Od členské základny s průměrným věkem 75 let zázraky čekat nelze. Stejně tak od minima rozptýlených a »nezkušených« mladých.

Jim navíc chybí při všem entuziasmu marxistické vzdělání, které »revoluční fráze« nahradit nemohou. Postrádají také důvěru starších soudruhů, bez níž není úspěšná mezigenerační spolupráce možná.

Jako nejslabší článek se jeví nalezení jasné dělicí čáry mezi »levicí« a »pravic«, což je pro stranickou práci mezi masami rozhodující. To jasné není. Důsledkem je zneklidnění členské základny a únik velké části voličů a sympatizantů například k hnutí ANO, kde se reálně rozhoduje o našich životech a budoucnosti. Otevřeně řečeno, některá rozhodnutí a činy části poslanců za KSČM mají panoptikální charakter, resp. připomínají ránu do zad budoucnosti mladé generace. Konkrétním příkladem může být požadavek na snížení rozpočtu ministerstva obrany o 10 miliard korun, s čímž jednoznačně souhlasím, ovšem upozorňuji na mlčky tolerované několikanásobné zvýšení výdajů na platy státních zaměstnanců, neodůvodněné zvýšení jejich počtu a plošné rozdávání koronavirových dárků, což znamená pouze další rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, vyvolávání vážných inflačních vln a celkové zhoršení životních podmínek především důchodců. To vše zarámováno do chaotického, nesystémového a nekvalifikovaného jednání vlády, stále nepochopitelně tolerované poslanci za KSČM, z nichž někteří si evidentně za léta strávená v poslaneckých škamnách zvykli nadřazovat atraktivní kabinetní politiku nad práci s lidmi a tvrdý, nekompromisní boj v aktivní a akční opozici. Rozpor mezi slovy a činy, mezi marxistickou teorií a současnou praxí, nabyl hloubky, která vyvolává obavy o samu existenci socialistických a komunistických idejí vůbec.

Srovnáme-li pojetí socialismu v programech a stanovách stran, iniciativ a hnutí hlásících se k socialismu, nalézáme jistou shodu v zobecňující podobě socialismu jako společnosti svobodné zespolečenštělé práce, založené na socialistickém vlastnictví výrobních prostředků a politické moci celé společnosti, založené na participaci. Vlastní podstatou socialismu je vytváření materiálních i duchovních podmínek k všestrannému rozvoji osobnosti. Plánovitě se rozvíjející na základě funkčního demokratického centralismu, jímž se rozumí vědecky řízená společnost s novými formami účasti lidu na ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním životě státu. Středem společenského života je v socialismu člověk. Takto pojímaný socialismus může postupovat do své vyšší fáze pouze po vyčerpání všech možností svého dosavadního vývoje. Nepochybuji o tom, že jde o lákavý a přitažlivý cíl, který je schopen oslovit miliony lidí práce, vykořisťovaných. Pokud si neuvědomíme, že ve své podstatě jde o klasický sociálnědemokratický program evoluční konvergence a modernizované »třetí cesty« zbavený základní podmínky své realizace, tj. kvalitativní změny výrobních vztahů, bez nichž uvedený cíl zůstane pouhým ideálem, snem.

Pokud si to uvědomíme, nemohou nás překvapit dogmatické tendence v politice části funkcionářského aktivu a členské základny KSČM i jednotlivých tzv. alternativ a iniciativ. Porovnejme si v klidu základní nosné ideje a logiku myšlení a jednání Karla Marxe s uvedenou syntézou socialismu a zjistíme značný nepoměr, věcný rozpor. Svět je o 150 let starší, pohybujeme se v zásadně odlišných konkrétně historických podmínkách. To je pravda. Nicméně existují obecně platné zákonitosti, na kterých se dokonce setkává socialistická i buržoazní věda, byť často v antagonistické podobě. Nicméně tyto obecné problémy existují a nerespektovat je znamená cestu do pekel.

Bohužel právě touto cestou KSČM úspěšně cestuje. Nezmění-li se a bude-li se i nadále smiřovat s rolí tzv. užitečného pitomce, z krize se nevymaní. Jedinou reálnou a perspektivní trajektorií je pro KSČM podle mne návrat ke kořenům.

Ladislav ŠAFRÁNEK, člen KSČM