Ilustrační FOTO - Pixabay

Svítá: očkování začalo

Do České republiky, která se po vánočních svátcích v neděli probudila do nejvyššího pátého stupně protiepidemického systému PES, v sobotu dorazila první dodávka vakcín proti COVID-19. Začalo očkování, prvních 9750 dávek bude využito během následujících dvou dnů. Svítáním na obzoru nazval očkování prezident Miloš Zeman.

»Říká se, že jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu rozvolnění, jakkoli populární by to bylo, protože tím ohrožujeme zdraví. Ohrožujeme tím i vysoký počet mrtvých a prolongujeme epidemii ‚díky‘ tomu, že se zvyšuje počet kontaktů. Na obzoru je svítání a to svítání se jmenuje očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat. A nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a abychom žili tak, jako kdyby tady epidemie vůbec neexistovala. Příští rok, doufám, odvane ta pandemie, jako odvála pandemie neštovic nebo dětské obrny. V obou případech pomohlo očkování, proto znovu vyzývám - nechme se očkovat. Nemusí to být zrovna příjemné, a je to užitečné a pomůžeme tím nejenom sobě, ale především druhým,« uvedl prezident Zeman ve svém Vánočním poselství. Tuto výzvu k občanům ocenili i další politici.

Vakcína je bezpečná

V hlavním městě se do vakcinace zapojily Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Nemocnice na Bulovce, v Brně pak Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Každá zvládne naočkovat stovky lidí denně.

Očkováni jsou zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Další dodávka o velikosti asi 20 000 dávek se čeká před koncem roku a pak budou dodávky pokračovat v týdenních intervalech.

První dávky vakcíny v ÚVN podali zdravotníci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Babiš před začátkem očkování řekl, že vakcína objednaná Evropskou unií je nadějí k návratu do normálního života po nejhorším roku v moderní historii. Premiér počítá s tím, že se bude očkovat po následujících devět měsíců.

Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral řekl, že vakcinace je jedinou cestou, jak se dostat ze současné pandemické situace. »Naše nemocnice začíná dnes očkováním zdravotníků, přihlásilo se jich 700,« uvedl. Chorobu podle něj v nemocnici už prodělalo přes 500 zdravotníků. Babiš řekl, že s očkováním chtěl jít příkladem, protože kolem tématu koluje řada dezinformací. »Lidé nemusí mít obavu, vakcína je bezpečná,« uvedl premiér.

V Motole byl prvním očkovaným známý chirurg Pavel Pafko. »Nerozumím těm 45 procentům českých obyvatel, kteří váhají s vakcinací. Lidé by měli věřit lékařům nikoliv až v době, kdy se dostanou na jednotky intenzivní péče, ale i při prevenci,« řekl Pafko. Podle něj je přitom mnoho lidí, kteří se nemohou nechat očkovat s nejrůznějších důvodů. »Ti, kteří se očkování bojí, by se měli poradit se svým lékařem,« radí Pafko. Vakcína od firem Pfizer a BioNTech má podle něj 93procentní účinnost a byla otestována na více než 40 000 lidech, není tak podle něj proč se obávat.

Svatoanenská nemocnice v Brně zahájila očkováníráno kolem 8.30, prvním očkovaným byl jeden ze zaměstnanců, dosud se jich na očkování přihlásilo kolem 800. Nemocnice má bezmála 2000 vakcín. Dalších 3000 vakcín má Fakultní nemocnice Brno, která zahájila očkování kolem 10.00, prvním očkovaným byl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vakcíny pro 8,95 milionu lidí

ČR si minulé úterý vyjednala navýšení dodávek vakcín proti COVID-19 o dalších 50 000, celkem by tak mělo v lednu dorazit zhruba 320 000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která má zatím jako jediná registraci v EU. Distribuci vakcíny zajišťuje přímo firma Pfizer, která ji poveze ze své továrny v belgickém Puursu, kde se také očkovací látky vyrábějí. »ČR uplatnila opci u firmy Pfizer, od které dostane další čtyři miliony dávek navíc, dohromady osm milionů. Celkově ČR dostane 15,9 milionu vakcín pro 8,95 milionu lidí,« řekl Babiš.

Další dodávky vakcín se budou od 7. ledna pravidelně rozvážet do 31 center, která mají mrazáky pro přechovávání vakcíny. Vakcína se totiž musí skladovat při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Očkovací dávky se převážejí v boxech, které podle Blatného rovněž umožňují skladovat vakcínu bezpečně po dobu 30 dnů. Kromě očkování v centrech se podle Blatného počítá s tím, že budou vyjíždět mobilní týmy do domovů pro seniory. Až budou schváleny také vakcíny jiných firem, které nevyžadují tak přísné skladování, bude očkování podáváno asi na dvou stovkách míst a u zhruba 5000 praktických lékařů. Pro masivní očkování budou využity rovněž polní nemocnice, které byly na podzim postaveny v Praze a Brně.

Od února bude spuštěn centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování lidem mimo zdravotnická zařízení či domovy seniorů. Podle Blatného se bude jednat o doplnění systému pro rezervace na antigenní testování, objednávat se bude možné také na lince 1221. »Bude rovněž zprovozněno vystavování certifikátu o provedeném očkování,« dodal.

Index na 4, opatření na 5

Index rizika PES, podle něhož se mají řídit opatření proti nemoci COVID-19, klesl z nejvyššího, pátého stupně na čtvrtý. Hodnota se snížila ze sobotních 76 bodů na 71 bodů ze sta. Za poklesem stojí snížení tzv. reprodukčního čísla z 1,05 na 0,94. Číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je tedy reprodukční číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

Index PES byl devět dní v řadě na úrovni pátého stupně pohotovosti. Pokud se index rizika drží v horším stupni aspoň tři dny, má to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem ke zvážení zpřísnění opatření proti COVID-19. Zatím ale stále platila jen opatření pro čtvrtý stupeň. Až se podle středečního rozhodnutí vlády opatření zpřísnila na nejvyšší stupeň.

Údaje statistik z posledních dní ale podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška nejsou příliš reprezentativní. Na testy o vánočních svátcích totiž chodí výrazně méně lidí než předtím a jsou to podle Duška hlavně lidé s příznaky nebo ti, které na test poslal lékař.

Omezení jsou nutná

Vyhlášená opatření nejsou podle opozičních představitelů tak přehledná, jak by podle protiepidemického systému PES měla být. Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa jsou nově vyhlášená omezení nutná. »Protože pandemie zesiluje. A pokud jde o omezení velkých obchodů, tak to je spravedlivé, protože malé obchody jsou také uzavřeny. Není možné, aby za prodej potravin a drogerie schovali prodej například textilu,« uvedl. Velké supermarkety nesmějí podle nových pravidel od neděle prodávat zboží, na které se specializují obchody, které musejí zůstat uzavřené.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Poslanec Pirátů Petr Třešňák uvedl, že kabinet i přes apely pokračuje v »totálním chaosu a nepřehledných opatřeních«. »Začne například znovu platit noční zákaz vycházení, jehož potřebnost není podložena žádnými daty ani expertízami. Přitom jde o zásah do svobody občanů,« uvedl. Zákaz nočního vycházení je ve čtvrtém stupni od 23.00 do 04.59, od neděle bude začínat už ve 21.00.

Zoufalí jsou podle Třešňáka i obchodníci. »Pátý stupeň PES počítá jen s nákupy základních potřeb, nikde ale není řečeno, co se považuje za základní potřeby. Obchody tedy neměly nejmenší šanci se na vyšší stupeň připravit, netušily, zda zůstanou právě ony otevřené,« konstatoval. Za nelogické považuje, že zůstanou otevřené prodejny se střelivem či květinářství. Podle pravidel PES měl navíc vyšší stupeň platit již o Vánocích. »Občané tak opět netuší, čím se vláda řídí a co do budoucna čekat,« doplnil.

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že strana volala po tom, aby vláda jasně řekla, na základě jakých kritérií rozhoduje o opatřeních v jednotlivých stupních PES. »Nedozvěděli jsme se nic a hlavně se nic nedozvěděla veřejnost. Není také jasné, jak vláda zohledňuje jen pomalý nárůst hospitalizovaných a pacientů s těžkým průběhem,« uvedl. Dodal, že se snaží tlačit na vládu, aby komunikovala jasně a dělala srozumitelná opatření. »S ohledem na vážnost situace nemáme žádnou radost z toho, že se jí to znovu a znovu nedaří,« doplnil.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že vláda se v situaci dál »plácá systémem brzda - plyn«. »Bohužel ale ignoruje nutnost širší podpory a pomoci lidem z postižených oblasti, což velmi podrývá jejich ochotu opatření dodržovat,« uvedla. Připomněla výzvu TOP 09, ODS a lidovců ke zvýšení kompenzačního bonusu a odpuštění odvodů pro OSVČ. »Dochází-li k omezení výdělků, musí být kompenzace vyšší a vyplacena rychle,« řekla.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury opatření opět postrádají logiku. »Znovu vyzýváme vládu, aby se soustředila na ochranu 17 procent ohrožené populace, a ostatních 83 procent občanů nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních,« uvedl.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že původní systém PES se vládě rozpadá pod rukama. »Předvídatelnost není taková, jak jsme předpokládali. Zase se rozhoduje na vládní úrovni, než abychom mohli rozhodnutí podle přehledného systému předvídat,« uvedl.

(zku)