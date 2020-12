Ilustrační FOTO - Pixabay

EU začala s očkováním

V Evropské unii začalo koordinované očkování proti COVID-19 vakcínou společností Pfizer a BioNTech.

První dávku dostali zdravotníci, senioři či politici v Itálii, Rakousku, Španělsku, Polsku, Litvě nebo v ČR. Další země sedmadvacítky je budou následovat, některé unijní státy vakcinaci zahájily už v sobotu.

Distribuce očkovací látky z belgické výrobny začala v pátek a v sobotu. První víkendový den podalo dávky zdravotníkům Maďarsko, večer na Slovensku jako první vakcínu obdržel infektolog a člen vládní pandemické komise. Očkování v zemi pod Tatrami podstoupila i tamní prezidentka Zuzana Čaputová.

První vakcínu v sobotu dostali též obyvatelé a zaměstnanci domova pro seniory ve středoněmeckém Halberstadtu, Německo začalo s hromadnou vakcinací v Berlíně. Pět dobrovolníků ve věku od 80 do 93 let dostalo injekci do ramene i ve Vídni. Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil za historický den, který je »začátkem vítězství proti pandemii«. »S každou podanou vakcínou se krok za krokem přibližujeme k normalitě,« dodal.

Pětice zdravotníků dostala očkovací látku také v Polsku. Ráno dostali vakcínu v římské nemocnici tři italští zdravotníci. První dávku vakcíny, která se podává ve dvou fázích s odstupem 21 dnů, obdrželi i obyvatelé středomořského Kypru. V tamním přístavu Lemesos byli jako první očkováni obyvatelé a zaměstnanci pečovatelského domu.

(čtk)