Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohoda EU s Británií není důvodem k oslavám

Po měsících vyjednávání uzavřely Británie s Evropskou unií ve čtvrtek dohodu o uspořádání vztahů. Ujednání ale ještě může narazit na další překážky v podobě schvalování v parlamentech zemí EU a v Británii.

Vzhledem k tomu, že do konce přechodného období zbývá necelý týden, nebude dohoda patrně do té doby plně ratifikována. To znamená, že by mohla od 1. ledna 2021 začít platit provizorně.

Podle komentátorů není důvod k oslavám, odchod Británie z EU i tak zkomplikuje život mnoha Evropanům i firmám. Další komentáře připomínají, že problémů má evropská sedmadvacítka i Spojené království stále dost.

»(Britský premiér Boris) Johnson zvedal ruce nad hlavu s palci nahoru, jako kdyby byl (Winston) Churchill, který oznamuje vítězství nad Německem ve druhé světové válce. Přitom tisíce kamionů stále stojí fronty v Doveru, aby mohly přejet Lamanšský průliv, mrtvých s COVID-19 má jeho země skoro 70 000. Udělali jsme Velkou Británii opět velkou!« komentoval Johnsonovo oznámení dohody londýnský zpravodaj španělského deníku La Vanguardia. Jeho poslední věta je výrok britského premiéra.

»V Londýně a Bruselu budou předstírat, že vyhráli. Popravdě, všichni jsme prohráli,« míní komentář v italském deníku Corriere della Sera.

Britský Independent připustil, že »dohoda je lepší než nic«. Ovšem »úleva, že bylo konečně dosaženo dohody, by neměla zakrýt tento okamžik národního sebepoškození,« dodal. »Jak připomněl hlavní vyjednavač EU Michel Barnier, pro Británii a zbytek Evropy je smutné srovnat neomezenou svobodu pracovat, studovat a obchodovat, která existovala většinu uplynulého půlstoletí, s tím, co leží před námi,« napsal Independent.

Dohodu lze označit za úspěch, protože ještě před týdnem v ní mnozí nevěřili, míní ředitel bruselského institutu Bruegel Guntram Wolff, který označil brexit za »problém třetího řádu« pro EU. Ta má podle něj mnoho jiných starostí, například s vnitrounijní kritikou vlády práva v některých zemích či s neshodou stran ohledně přístupu k Číně nebo Turecku.

Dohoda byla oznámena na Štědrý den. Předpokládá nulová cla a kvóty na zboží, konec volného pohybu, zavedení hraničních kontrol. Mezi Irskou republikou a Severním Irskem nevznikne pevná hranice.

(čtk)