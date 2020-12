Kdo je proti českým národním zájmům?

Zatímco celý svět neustále bojuje s koronavirem a všichni mluví o tom, že se řítíme do propasti, ze které se jen těžko dostaneme, pokud nevynaložíme značné úsilí, mají někteří vrcholoví politici u nás i v zahraničí stále dost času hledat »všehoviníky«, »formovat nepřátele« a nesmyslně plivat po ostatních nebo možná za bakšiš od jiných firem tady rozehrávat hru na omezení konkurence…

V dnešní době bych přitom předpokládal jiný postup, tedy táhnout za jeden provaz. Pandemie totiž zasáhla všechny, celý svět. Někteří u nás však po vzoru USA budou dál vytvářet konflikty a svět rozdělovat na černý a bílý. Čínská ekonomika se dál zotavuje z koronaviru a roste. Země se vypracovala z chudé země na největší ekonomiku světa. Přesto ji někteří budou očerňovat, házet na ni všechny problémy světa a snažit se její úspěšné firmy zdiskreditovat. Důvod? Protože to řekl dosluhující prezident Spojených států… Protože přece nejde, aby se někomu dařilo, když našim proamerickým spojencům se nedaří.

Tady bych rád zdůraznil, že rozhodně nejde o článek, který by oslavoval Čínu. Stejně tak nechci jen kritizovat Spojené státy americké. Zemí, kterým tato obchodní válka vyhovuje, je daleko víc. Chci jen takto veřejně položit oněm »cejchovačům« otázku: Komu tím prospějete?

I když to vypadá, že se mnoho zemí postavilo proti Číně, rozhodně tomu tak není. Jasným důkazem je nedávná kritika generálního ředitele společnosti Ericsson, kterému se nelíbí rozhodnutí švédských úřadů o zákazu používání technologií čínské společnosti Huawei při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace. Tento krok podle něj omezuje volnou hospodářskou soutěž a svobodný obchod. A má pravdu a není ani sám, kdo se dokázal ozvat a nazval věci správným jménem.

Stejně nelogický je i pokus o vyloučení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, které jsou podle některých našich opozičních politiků rizikové pro bezpečnost České republiky. Tito politici si neuvědomují, že svým nepřátelským postojem a iracionální kritikou bez jasných důkazů jsou pro naši zemi daleko nebezpečnější než tyto dvě země, do kterých se trefují. V podstatě totiž nahrávají těm, kteří chtějí z našich daňových poplatníků »vytřískat« za zakázku co nejvíc právě tím, že omezí konkurenci. Ale lidé to vidí a nejsou tak neinformovaní, aby to nerozpoznali.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM