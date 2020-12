Povedená vláda

Halasné ubezpečování vlády Andreje Babiše, že vzdělávání je jednoznačnou prioritou a že učitelé budou mít v příštím roce přidáno na platech 9 %, i kdyby, jak se říká, čert na koze jezdil, vzalo opět zasvé. Namísto 9 % mají být tarify zvýšeny pouze o 4 % a o zbylých pěti procentech budou rozhodovat ředitelé. Ti jsou různí a jejich rozhodování, komu přidat a komu ne, mohou mít různé motivy. Mnohokrát jsem se setkala s případy, kdy kvalitní učitelé dělali za základ, a ti, kteří leštili kliku, dostávali vysoké odměny. Neplatí to pochopitelně obecně, ale také to není nic výjimečného. Absolvent, který se rozhoduje, zda do školy nastoupí, potřebuje finanční jistotu a tou je platový základ, ne to, co může, ale nemusí dostat.

V době koronaviru si mnozí lidé sáhli na dno. Mezi ně patří i kantoři. Není divu, že na školách se stále častěji vyskytuje názor přesluhujících důchodců, že raději odejdou do penze, protože tohle nemají zapotřebí. Jenomže s těmito »starými« kantory nezřídka odchází i nadšení pro práci s dětmi a pedagogický um. Navíc na řadě škol jsou pedagogické sbory přestárlé a na těch zkušenějších výuka často závisí.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) to chce spasit tím, že umožní, aby učili nepedagogové. Být odborníkem na nějaký obor (například na fyziku), byť s vysokoškolským vzděláním, ovšem ještě neznamená, že tento člověk umí učit a jednat s dětmi. Zvlášť dnes, kdy ve třídách je kvůli všem přijatým nesmyslům (viz inkluze) velmi rozmanité složení žáků s nejrůznějšími diagnózami. Odnese to tak opět kvalita vzdělávání.

Sliby se prý mají plnit o Vánocích. U stávající vlády to očividně neplatí, a to nejen o svátcích. Ministr školství Robert Plaga zapomněl, že někdy něco sliboval a učitele hází přes palubu, jeho kolega z ministerstva obrany Lubomír Metnar (ANO) jakbysmet. Po dohodě s premiérem a ministryní financí hned po schválení rozpočtu s hrdostí prohlásili, že to, co slíbili, je vlastně podvod, který od počátku nemysleli vážně. Ztratit důvěru lidí je velmi jednoduché, znovu ji nabýt mnohonásobně složitější. Mnoho voličů má paměť a budou ji mít i na podzim nadcházejícího roku, kdy nás čekají volby do Poslanecké sněmovny.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha