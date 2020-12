Naivismus, nebo primitivismus pana Navalného?

Před několika dny v době předvánoční nás novou informací obohatil ruský opoziční politik Navalnyj. Prý to zkusil, zavolal do Ruska pracovníku bezpečnostních složek, kterého znal, protože jeho osobně hlídal, a představil se jako jeho nadřízený. Onen policista, primitiv, jak jinak, na to skočil a řekl mu, tedy přímo Navalnému, jak ho otrávil. Potřísnil prý Navalného prádlo smrtelným jedem, a ten, vzav si ho na sebe, pak cestou do Moskvy zkolaboval. Agentury pak převzaly informaci a jelo se dál.

Jen ten koronavirus jaksi vytěsnil její rychlejší šíření po světě. Nepochybuji o tom, že jistě však čeká na své další použití, třeba při pokusu dokončit plynovod Nordstream do Německa. Naivní akci Navalného má tedy svět uvěřit. I tomu, že ruská tajná služba má takové Brettschneidery ve svých řadách. I také tomu, že se její pracovníci dorozumívají mezi sebou obyčejným telefonem, či tomu, že nějaký primitiv – jak jinak, agent GRU se klidně mohl dostat k Navalného podvlékačkám. Nepochybuji o tom, že jistě to dodatečně nějak německá BND společně se CIA světu vysvětlí. A legenda pak dostane »své vlastní nožičky« a bude se šířit dál. Jako dosud přetrvávající »pohádka« o Harry Jelínkovi, který prodal zazobanému Američanovi Karlštejn. I tomu se u nás chce věřit. Je to přece důkaz podnikavosti. Také ve světě se z podobných legend stávají po častém opakování pravdy. Tak tomu bylo v případě tzv. Tonkingského incidentu, jenž vyústil ve válku proti Vietnamu, či při zdůvodnění operace »Pouštní bouře«, jež rozvrátila Irák. Nic nepomohlo, že později se ukázalo, že v tomto případě šlo o fake news, abych použil pro mladší generaci dnes snadnější názvosloví.

Na tom, aby se potvrdila »pravost« Navalného rozhovoru, se jistě intenzívně pracuje. Hlavy chytré musí vymyslet nějaké »krytí«, tedy v tomto případě »legendu«. Tak jako ho vymysleli z hlediska Navalného otravy samotné, přestože ruští lékaři nenalezli žádnou příčinu otravy tohoto opozičního lídra. Jenže Němci jsou, tedy musí být, lepší lékaři a lepší chemici než ruští. Museli objevit známky otravy, kde zřejmě nikdy nebyly. A nalezli. Zkontrolovat jejich zjištění nelze, ale dát »mu nožičky« ano. Záměr dosíci přerušení výstavby plynovodu, který byl mimo jiné ve hře, se však nepovedl. Sankce na Rusko byly však prodlouženy. Chtělo totiž, podle lídrů Evropské unie, jak jsme se mohli dozvědět, otrávit Navalného.

Cílem propagandy »demokratických zemí« pochopitelně zůstává v tomto případě jediný cíl: Přesvědčit svět o hlouposti ruských bezpečnostních sil a podílu ruských veličin na odstranění Navalného. Těmi veličinami je především myšlen prezident Putin. Lidé ve světě musí věřit, že Rusko, ten »kolos na hliněných nohách«, je nebezpečné demokracii, ohrožuje svět svými novými zbraněmi a dokonce, pokud jde o nás, kdybychom nekoupili vyřazené americké vrtulníky či co, by nás jistě i obsadilo.

Navalného »rozhovor« do této legendy má zapadat. Podle mne však svědčí spíše o myšlenkové sterilitě nejen Navalného. O jeho primitivismu. Nepochybuji o tom, že v Německu má BND zamotanou hlavu z toho, co on a jeho tým zase vymyslí, a oni pro to pak budou muset vymýšlet dodatečnou legendu, aby právě ona dostala »své nožičky« a sama se mohla pohybovat světem. Jenže některé legendy jsou tak naivní, že ani ty »nožičky« jim nelze imputovat.

Jaroslav KOJZAR