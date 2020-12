Excesy končícího ješity

»Už aby to tlusté fašistické prase bylo z Bílého domu pryč!« nechal se slyšet jeden z mých přátel, jinak naprosto poklidný laskavý člověk, který se kromě své dcery celým svým srdcem stará i o lesní zvířátka a neublížil by ani mouše. Jenže už při pohledu na Trumpa se mu vždy dělalo nevolno, natož pak, když tento mistr světa v ješitnosti a dosebezahleděnosti otevřel ústa.

Ne, nemyslím si, že výše citované expresivní slovní spojení by bylo nějak přes míru. Ne v případě Trumpa, který se stále nesmířil s volební prohrou a v posledních dnech se obrací doslova proti všem. »Trump považuje každého kolem sebe za slabého, hloupého a neloajálního - a stále více hledá útočiště u lidí, kteří jej podporují ve snaze zvrátit výsledek voleb,« napsal minulý týden reportér serveru Axios Jonathan Swan. Trumpův hněv už se obrací i na jeho viceprezidenta či šéfa diplomacie. Nejhorší práci však má mít podle řady vládních činitelů nový ministr spravedlnosti Jeffrey Rosen. Konsensus ve vládě je podle Swana takový, že Rosen ani netuší, »jaké vyšinutosti jej čekají«. Už to, že Trump mění ministry v době, kdy je pouze dosluhující hlavou státu, je vše vypovídající.

A do toho omilostňuje své poradce, kamarády, rodinné příslušníky a dokonce i vrahy. Třeba otce jeho zetě Charlese Kushnera, který byl odsouzen v roce 2005 na dva roky mj. za daňové úniky a ovlivňování svědků (o obojím ví mimochodem své i sám končící prezident). Dohromady Trump o svátcích udělil milost nebo snížil tresty zhruba 50 lidem!

Jsou mezi nimi čtyři někdejší členové soukromé ochranky Blackwater, kteří byli shledáni vinnými ze zmasakrování 14 iráckých civilistů v Bagdádu za války v roce 2007. Irácké ministerstvo zahraničí vyzvalo USA, aby rozhodnutí přehodnotily. Podle člena vládní komise pro lidská práva Alího Bajátího milost připomíná, že vojáci a ozbrojenci ve službách západních vlád porušovali v Iráku mezinárodní právo. A podle Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva může milost vést k pocitu beztrestnosti v případech porušení lidských a humanitárních práv a povzbudit další osoby k páchání takových zločinů.

Když to shrneme, kupecké počty jsou snadné. Kdyby byl Trump dobrým prezidentem, neměl by teď komu udělovat milosti, protože by se neobklopoval lumpy, co se dostali do křížku se zákonem. On ale místo toho dělá další naschvály, blokuje v době pandemie krizový balík Kongresu, zatímco vydává »zásadní« exekutivní příkazy o tom, že v budoucnu plánované budovy federální vlády musí být »krásné« a pokud možno postavené ve stylu inspirovaném řeckou a římskou architekturou. Ano, i v tomhle zase nezapře jednoho bývalého krvavého diktátora…

Roman JANOUCH