Novozélandská temná kapitola zřejmě pokračuje

V novozélandských státních a církevních ústavech bylo v letech 1950 až 2019 zneužito na čtvrt milionu dětí, mladistvých nebo zranitelných dospělých.

Oznámila to novozélandská vyšetřovací komise ve své průběžné zprávě. Nejčastěji zneužívání čelily děti od pěti do 17 let a mezi nejběžnější formy patřilo fyzické či sexuální zneužívání či elektrické šoky.

Například zaměstnanci v některých psychiatrických zařízeních nutili pacienty, aby znásilňovali pacientky, cituje zprávu agentura Reuters. Zneužívali rovněž lékařské procedury, jako jsou elektrické šoky, které prováděli na genitáliích nebo nohách obětí. Zpráva dále zmiňuje nevhodná vaginální vyšetření, ale i urážky a rasově motivované verbální útoky.

Obětí čtvrt milionu

Komise odhaduje, že oběťmi zneužívání se stalo až 250 000 lidí, což je skoro 40 % z celkového počtu 655 000 osob, které od 50. let minulého století prošly na Novém Zélandu ústavní péčí, jako jsou sirotčince, domovy pro postižené či psychiatrické léčebny. Jednou z nejmladších obětí byl teprve devítiměsíční kojenec a nejstarší bylo v době zneužívání dvacet let.

»Někdy jsem podstupovala léčbu šoky dvakrát denně. Záznamy (říkají), že jsem oslepla, a večer jsem pak podstoupila další šokovou terapii,« svěřila se autorům zprávy žena jménem Anne, která v roce 1979 ve svých sedmnácti letech pobývala v psychiatrické léčebně.

Trpěly maorské děti…...

Průběžná zpráva dále praví, že nejvíce pravděpodobně trpěly maorské děti - vychází z faktu, že 81 % zneužitých dětí v ústavní péči jsou právě Maorové a maorské děti tvoří 69 % obyvatel ústavů. Představují přitom jen 16 % novozélandské pětimilionové populace. Některé nábožensky orientované instituce se snažily »očistit« kulturní identitu Maorů ve své péči skrze sexuální a fyzické zneužívání, popisuje Reuters.

...a s nimi chudí

List The Guardian zároveň upozorňuje, že mezi oběti patří už tak znevýhodněné a marginalizované skupiny obyvatel, kromě Maorů také děti z chudých poměrů, postižení lidé či ženy a děti. »Zpráva zjistila, že mnoho dětí bylo odebráno z domova kvůli problémům spojeným s chudobou, ale vrátily se z ústavní péče těžce traumatizovány,« píše deník.

Zpráva také hovoří o tom, že celkový rozsah zneužívání v ústavní péči byl nejspíše větší, než kdy podaří odhalit. A konstatuje, že k problému přispělo například nedostatečné prověřování zaměstnanců zařízení, chabý trénink a malý dohled vedení. Vyšetřovací komisi dosud kontaktovalo 1900 lidí, kteří čelili zneužívání v novozélandské ústavní péči, přičemž komise očekává, že další tisíce lidí se ještě se svým svědectvím přihlásí.

»Je to závažný a dlouhotrvající sociální problém, který musí být řešen,« uvádějí autoři zprávy. Upozorňují zároveň, že zneužívání lidí v ústavní péči se děje i nyní.

