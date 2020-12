Ilustrační FOTO - Pixabay

»Plnohodnotným« jídlem i předkrm

Koronavirové restrikce v Anglii pomohly na výsluní jednomu poněkud staromódnímu pokrmu, který se v hospodách a barech stal hitem díky pravidlu, podle něhož si smí lidé objednat alkohol jen, pokud si zároveň dají i »pořádné jídlo«.

Takzvaná pštrosí vejce, tedy slepičí vejce natvrdo obalená v mletém mase, jsou díky polotovarům jednoduchá na přípravu, a poptávka po nich se proto v poslední době enormně zvýšila, napsal server stanice Sky News. V Anglii nyní platí regionálně odstupňovaná pravidla boje proti šíření koronaviru a jednotlivé oblasti se podle daných kritérií řadí do stupňů jedna až tři. Nejpřísnější restrikce platí v zónách označených číslem tři, kde jsou restaurace a bary uzavřené. Podle stupně dva se nyní musí chovat zhruba 20 milionů obyvatel a v něm platí, že si lidé v hospodách mohou objednat alkoholický nápoj jen k jídlu. Vláda přitom v pravidlech hovoří o »plnohodnotném jídle«, což vylučuje například pochutiny, jako jsou brambůrky nebo oříšky, ale i svačinové sendviče. O tom, zda lze pštrosí vejce považovat za plnohodnotné jídlo, vedli členové vlády veřejnou debatu a nakonec dospěli k tomu, že ano. »Lidé v pohostinství dobře vědí, co to znamená plnohodnotné jídlo... Plnohodnotné jídlo je i předkrm a jako předkrm si můžete dát pštrosí vejce,« řekl ministr zdravotnictví Matt Hancock. Pro návštěvníky hospod se pak pštrosí vejce stalo jakousi povolenkou na nákup několika pint piva, což pocítily zásobovací firmy. Společnost Brakes, která dodává jídlo do 50 000 podniků po celé Británii, uvedla, že poptávka po pštrosích vejcích se od ukončení karantény na začátku měsíce zvýšila až desetkrát.

Pravidla pro provoz hospod v oblastech zařazených do druhého stupně zároveň stanovují, že zákazníci mají podnik opustit poté, co své jídlo dojedí. Podle Sky News to vede k tomu, že se většina lidí snaží jíst co nejpomaleji, aby si stihla objednat další drink.

(čtk)