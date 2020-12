Ilustrační FOTO - Pixabay

Pravda o koronaviru se ukáže až v lednu

Vakcínu proti COVID-19 dostalo v ČR za první den očkování asi 1260 lidí v Praze a v Brně, většinou šlo o zdravotníky. Jen v Praze jich mělo být dalších asi 1350. V sobotu do ČR dorazilo prvních 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další dodávka asi 19 tisíc dávek vakcíny dorazí do Česka ve čtvrtek.

V Praze očkují své zaměstnance zatím Nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Tam se o svou první dodávku 975 dávek vakcíny podělili i se zaměstnanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které přenechali asi 40 procent dávek. Očkovat se nechali také ředitelé obou nemocnic. V Ústřední vojenské nemocnici pak vakcínu jako první dostal premiér Andrej Babiš a pětadevadesátiletá válečná veteránka Emilie Řepíková.

»Je dobré, že se začalo očkovat a politici včetně premiéra jdou příkladem,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Je nutné, aby to udělali také lékaři a další zdravotníci, aby ukázali, že vakcína je bezpečná. K tomu by měla pomoci i kampaň k očkování ze strany ministerstva zdravotnictví. Ovšem pokud dnes říkají, že ta kampaň bude, je to podle mého názoru už velmi pozdě. Ta už dávno měla probíhat.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Očkování je jediný způsob, jak se vrátit k normálnímu životu, který všichni chceme. Důležité je, aby zůstala lůžka v nemocnicích a zdravotnický personál, aby se zvládala situace, která by případně mohla nastat. Protože to nejhorší možná máme před sebou. Doba Vánoc a Silvestra, v níž lidem vadí, že se nemohou setkávat, může vést k častému porušování nařízení a většímu nárůstu onemocnění po svátcích,« připomněla Marková.

Očkování v nemocnicích

Do Prahy směřovala polovina dodávek pro Česko, z Motola bude ještě předána část do nemocnice v Benešově. V Motole měli v plánu očkovat asi 500 zaměstnanců, ve VFN 350, v ÚVN 300 a na Bulovce asi 200 zdravotníků. Všechny dávky, které zatím do Česka dorazily, chtějí aplikovat během prvních tří dnů. Všichni očkovaní musejí zhruba po 21 dnech dostat druhou dávku.

V Brně vakcína směřovala do Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Z prvních 4875 dávek putujících na Moravu předávají stovky také dalším nemocnicím v regionu. Například Nemocnice Milosrdných bratří dostane 450 dávek, Úrazová nemocnice v Brně 250 a 300 vakcín půjde do domovů seniorů v Brně.

Právě senioři v domovech důchodců nebo v nemocnicích jsou po zdravotnících další skupinou, která má být proti COVID-19 očkovaná. Od 7. ledna mají být vakcíny od Pfizeru dodávány do ČR pravidelně každý týden. Začátkem ledna se očekává také schválení očkovací látky od výrobce Moderna pro použití v EU. Postupně by se pak měli očkovat další senioři nebo lidé s vybranými chronickými nemocemi, pracovníci krizové infrastruktury státu nebo zdravotníci mimo nemocnice. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v České televizi v neděli řekl, že očkování zájemců z řad ostatních obyvatel se dá očekávat zhruba v květnu. Očkovat by je měli především praktičtí lékaři.

Testovalo se méně

Index rizika epidemie COVID-19 v Česku, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci, zůstal se 71 body ve čtvrtém stupni. Do něho se dostal v neděli po devíti dnech v nejvyšším, pátém stupni. »Myslím, že to vypadá nadějně, ale je to přece jen asi proto, že v době svátků se méně testovalo a určitě musíme počkat ještě několik dní po svátcích, jestli jde skutečně o nějaký trend a nakažených bude ubývat. A zda velmi pomaličku začne působit očkování,« uvedla Marková.

Zjednodušené reprodukční číslo kleslo na 0,89, při hodnotě pod 1 epidemie zpomaluje. Další tři parametry ovlivňující hodnotu indexu se ale zhoršily, ke zvýšení skóre to zatím nevede. Zhoršila se zejména nákaza mezi seniory a počet nových případů za posledních 14 dnů.

Pokud index po poklesu v nižším stupni rizik setrvá sedm dnů, měla by vláda posuzovat případné zmírnění opatření. Toto pravidlo má ale pouze orientační funkci. Údaje z posledních dní navíc nejsou podle dřívějšího vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška příliš reprezentativní. Na testy o vánočních svátcích totiž chodilo výrazně méně lidí než předtím a jsou to podle Duška hlavně lidé s příznaky a ti, které na test poslal lékař.

V neděli testy potvrdily 3732 případů koronaviru. Je to méně než o Štědrém dnu, ale víc než v pátek a sobotu. Rovněž proti minulé neděli je případů více. Podíl pozitivních případů stoupl z téměř 35 procent na 38,7 procenta. Počty testů ale o svátcích výrazně klesly. Zatímco ve středu bylo provedeno přes 39 tisíc testů, na Štědrý den už jen 10 tisíc a v dalších dvou dnech kolem 8000. V neděli se počet testů opět přiblížil k 10 tisícům.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno celkem přes 674 tisíc případů nemoci COVID-19. Aktuálně nemocí trpí v Česku asi 97 tisíc lidí, v nemocnicích je 4,8 procenta z nich. Počet hospitalizovaných v neděli stoupl o dvě stovky na 4626, z nichž 668 lidí je ve vážném stavu.

Od začátku epidemie zemřelo v Česku 11 152 lidí s COVID-19. V posledních dnech se počty úmrtí za den pohybovaly kolem 90. Za neděli eviduje ministerstvo zatím 53 úmrtí a za sobotu 95, ale počty mrtvých ve statistice ministerstvo pravidelně zpětně upravuje.

Nejhůře je na Rychnovsku a Opavsku

V naprosté většině krajů je index PES na úrovni čtvrtého stupně od neděle. Ještě v sobotu byla většina krajů v pátém stupni. Moravskoslezský kraj se vrátil do pátého stupně, protože si připsal čtyři body za zhoršení počtu nově nakažených seniorů nad 65 let na 100 000 obyvatel. Tři kraje dělí od pátého stupně jeden bod, jde o Liberecký, Královéhradecký a Zlínský. Nejvýrazněji se v posledních dnech nemoc šíří na Rychnovsku a Opavsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo zhruba 622 nakažených na 100 000 obyvatel. Nejnižší je skóre nadále v Praze, která s 61 body zůstává na spodní hranici čtvrtého stupně.

Jedinou cestou, jak se ze současné epidemické situace dostat a ochránit životy lidí, je podle lékařů a politiků očkování. Lidé mohou pomoci snížit riziko nákazy také tím, že budou nadále dodržovat pravidlo 3R, tedy nošení roušek, dezinfikování rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.

(ng)