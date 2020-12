Ilustrační FOTO - Pixabay

Podpora dohodě

Zástupci členských zemí Evropské unie podpořili dohodu, která upravuje mimo jiné i budoucí obchodní vztahy s Británií.

Na Vánoce uzavřená úmluva tak může vstoupit v platnost od 1. ledna i bez souhlasu Evropského parlamentu (EP), který ji bude schvalovat až dodatečně během dvouměsíční doby její provizorní platnosti. Členské státy musejí formálně stvrdit dohodu písemnou cestou, což podle mluvčího učiní do úterního odpoledne. Pak už na unijní straně nebude nic bránit jejímu vstupu v platnost. Britský parlament bude smlouvu schvalovat zítra.

»Velvyslanci zemí EU jednomyslně schválili předběžné provádění úmluvy o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím od 1. ledna 2021,« uvedl na Twitteru mluvčí německého předsednictví Sebastian Fischer po zhruba půlhodinové schůzce diplomatů členských zemí.

Experti unijních států během necelých čtyř dnů prostudovali více než 1200 stránek dokumentu, který zajišťuje bezproblémové obchodování přes Lamanšský průliv, jež nebude zatíženo cly. Dohoda také upravuje vzájemné vztahy například v rybolovu, energetice, dopravě či justiční a policejní spolupráci.

Británie opustila evropský blok po 47 letech na konci ledna. Obě strany se od té doby složitě dohadovaly na podobě budoucích vztahů a ještě v polovině prosince hovořili vrcholní politici o tom, že jako pravděpodobnější vidí krach jednání než uzavření dohody. Nakonec se však vyjednávačům podařilo dospět ke smlouvě, která odvrátila hrozbu plošného zavedení cel a kterou svým souhlasem akceptovaly všechny unijní státy.

Jednání s parlamentem

»Pokračuje dialog s Evropským parlamentem,« uvedl hlavní vyjednávač EU Michel Barnier, který dopoledne o podrobnostech dohody hovořil s vůdci politických skupin v EP. Europoslanci už dříve dávali najevo výhrady k tomu, že by měli úmluvu schvalovat až ve chvíli, kdy už bude platit. Podle mnoha evropských zákonodárců tento postup výrazně ztěžuje případné odmítnutí smlouvy, pokud by v ní viděli nedostatky. Několik poslanců také uvedlo, že za problematickou považují například pasáž o státní podpoře pro britské firmy, na které se obě strany shodly na poslední chvíli.

Šéfové politických skupin v EP se ale spolu s jeho předsedou Davidem Sassolim nakonec shodli, že dohoda s Británií bude »jedinou výjimkou«, kdy parlament přistoupí na předběžné provádění a svůj souhlas dá později. Dohodu by měly po Novém roce začít studovat příslušné parlamentní výbory a plénum poslanců by o ní mělo hlasovat před koncem její provizorní platnosti, která potrvá do konce února. Očekává se, že europoslanci úmluvu hladce schválí.

(čtk)