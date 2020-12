Rozhovor Haló novin s vysokoškolským studentem Romanem Čučelou z Prahy

Výuka dějin na základních a středních školách nepodporuje kritické myšlení

Co a kde studujete?

Studuji politologii a mezinárodní vztahy na Karlově Univerzitě.

Kolik je vás studentů tohoto oboru?

Ročníky v tomto oboru přijímají nad 200 studentů. Vzhledem k tomu, že na předmětech jsou často menší skupiny studentů, a protože zvolení si, v jakém pořadí bude kdo dělat jaké předměty, závisí ve velké míře právě individuálně na studentech, neumím odhadnout, kolik je nás v současné době v ročníku.

Studenti si sami volí, v jakém pořadí budou některé povinné předměty plnit. Některé povinné předměty na sebe navazují, a musíte je tedy splnit v jistém pořadí. Ale je už na studentech samotných, jestli se rozhodnou zapsat si dané navazující předměty například v prvním, druhém a třetím semestru, nebo až v semestru třetím, čtvrtém a pátém. Několik povinných předmětů navíc žádnou prerekvizitu nemá. (Prerekvizita = povinnost absolvování určitého předmětu, která musí být splněna před umožněním studia dalšího předmětu – pozn. aut.)

Čím vás právě tento obor zlákal, co se vám na něm líbí? A zajímal jste se o politiku a humanitní vědy od raného mládí?

Ano, o politiku jsem se začal zajímat na základní škole, společně s historií. Můj zájem o historii však nikdy nešel do takové hloubky, spíše mě zajímala širší politická témata v historii než například kultura v historii či životy historických osobností. Proto jsem se rozhodl pro tento obor, který je zaměřen na politická témata, a i historická témata jsou zaměřena na to, co mě zajímá.

Promiňte mi možná nepatřičnou otázku: Je politologie praktický obor pro současný svět? Neměli by mladí lidé spíše pracovat tvůrčím způsobem, něco vyrábět, vytvářet, aby viděli za sebou kus odvedené práce?

Otázka nepatřičná rozhodně není. Každý člověk by měl mít možnost rozvíjet se v oblastech, které ho baví a které mu jdou. A i různé studie, články či knihy jsou přece odvedenými »kusy práce«, které za sebou člověk může vidět.

V části společnosti převládá kritika některých humanitně orientovaných oborů, které podle některých občanů nemají pro společnost valný smysl. To se týká i politologie. Jak obhajujete potřebnost své odbornosti?

Víte, já s touto kritikou do jisté míry souhlasím. Je otázka, kolik lidí v jakém oboru společnost potřebuje, a já se domnívám, že některé technické obory by potřebovaly víc lidí než obory sociální. Proto by Česká republika dle mého názoru měla prioritizovat (upřednostňovat - pozn. aut.) technické obory a konečně také přestat přehlížet odborná učiliště. Že by však nebyla politologie vůbec potřeba, to už si nemyslím. Je potřeba v oblastech, jako je například veřejná správa nebo předvolební průzkumy, případně se lidé, kteří vystudují politologii, mohou uplatnit jako političtí komentátoři. Studium mezinárodních vztahů je pak uplatnitelné například v diplomatické službě. V některých případech a při dalším studiu se teoreticky zaměření studenti mohou později uplatnit jako vědečtí pracovníci.

Jak probíhá distanční studium v současné době u vás?

Přednášky probíhají přes online platformy Zoom nebo Microsoft Teams. Úkoly často spočívají v povinné četbě odborné literatury, takže vlastně podobně jako při studiu v normálním režimu. Cvičení pak může probíhat ve formě odpovídání na otázky k některému textu, který nám byl zadán. To umožňuje online platforma Moodle. Nebo může být na každé hodině náhodně vyvolán nějaký student, který má poté přednést aktuality o studovaném regionu.

V čem vidíte výhody distančního studia a v čem jeho nevýhody?

Snad největší výhodou je, že Národní knihovna umožnila vysokoškolským studentům přístup do digitální knihovny z domova. I když je tedy stále zavřená, je vlastně přístupnější. Nevýhodou je určitě snížená možnost komunikace s vyučujícími. Některé jiné obory ale mohou být, a nejspíše jsou, znevýhodněny více než tento obor, protože výuka na těchto oborech se hůře provádí v elektronické podobě a může tím být limitována.

Ano, to je především medicína. Tento obor je tak náročný a vyžaduje praktické poznání, že jej nelze studovat jen distančně. - A je dnes zcela samozřejmé, že všichni studenti jsou online, že disponují dobrými technickými prostředky pro distanční výuku?

Nevím o nikom, kdo by neměl vůbec přístup k internetu. Ne každý už má ovšem webkameru nebo kvalitní mikrofon.

Myslíte, že platí, že současná mladá generace je sice plně elektronizovaná, avšak neporadí si s posláním obyčejného dopisu z pošty? Měla jsem totiž takovou konkrétní zkušenost.

Elektronizovaní jsme určitě. Netuším však, jak je to s posíláním dopisů. O tom jsem si s nikým nepovídal, a nemohu tak mluvit za ostatní. Ale já to tedy umím.

Jak se na fakultě jazykově rozvíjíte?

Výuka cizích jazyků na fakultě existuje již pouze na odborné úrovni, nikoliv pro začátečníky. Na odborné úrovni nabízí fakulta anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a italský jazyk. Alespoň jeden z těchto jazyků je také potřeba si zvolit. To je celkem široký výběr. Větším problémem je to, že určitě ne všechny střední školy nabízejí výuku většiny těchto jazyků. Moje střední škola například nabízela jen němčinu a francouzštinu. Studenti však mají možnost zapsat si cizí jazyky pro začátečníky na jiných fakultách jako volitelné předměty.

Je na vaší fakultě dbáno i na rodný jazyk? Ptám se proto, že jazyková kultura dosti upadá a i lidé vzdělaní mluví na veřejnosti nespisovně.

Na spisovnou češtinu se hledí v seminárních pracích. Máte možnost politologii studovat na zahraničních univerzitách? V normálním režimu ano, téměř v celé Evropě, ale i mimo ni. V současnosti ale tuto možnost, vzhledem k pandemii koronaviru, nelze využít a studenti, kteří v minulém semestru jeli studovat v rámci nějakého programu do zahraničí, se museli vrátit.

Máte nějaký vzor mezi politology?