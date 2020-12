Blamáž koalice v Plzeňském kraji pokračuje

Říjnové krajské volby rozdělily i v plzeňském regionu zastupitelské mandáty a některé politické subjekty následně sestavily ve zdejším Rašínově domě většinovou koalici. Do této doby by bylo samozřejmě vše v pořádku, přestože »krajskou vládu« složily i »ODS/TOP 09« a »STAN s Josefem Bernardem«, jejichž představitelé si ještě těsně před volbami nemohli »přijít na jméno«. A také především kvůli politickému tlaku ODS se musel dokonce bývalý hejtman Bernard, primárně do funkce zvolený za ČSSD, ze svého postu těsně před koncem volebního období nedobrovolně odporoučet. V Plzeňském kraji se to stalo vůbec poprvé v celé historii vyšších územních samosprávných celků, avšak ani to nezabránilo vytvoření jejich účelového propletence, společně s Piráty. A nová koalice již od počátku své činnosti dává jasně najevo, o co jí ve skutečnosti jde především! A zájem občanů Plzeňského kraje, bez rozdílu jejich politického názoru a přesvědčení či ekonomického statusu, to skutečně nejspíše nebude!

Velice těsná hlasovací většina nevylučující možnost, že při neúčasti tří koaličních zastupitelů nemusí rada prosadit ze svého programu vůbec nic, vzala lukrativní posty s mnohými benefity frontálním útokem. A to s doposud nezaznamenanou intenzitou, kdy termín »politická privatizace« není významově vůbec daleko od pravdy!

Ale konkrétně: demokratický princip poměrného zastoupení v odborných orgánech zastupitelstva, tedy ve výborech, předurčuje koalici 92 míst, a opozici, nyní tvořenou ANO, ČSSD, SPD a KSČM, míst 73. Výsledek hlasování, jištěný koaličními zastupiteli, ale »překonal veškerá očekávání«. Uskupení ODS/TOP 09, společně se STAN a Piráty, si zcela nelegitimně a nemorálně přivlastnila 132 výborových míst. Nejen že takto znemožnila některým subjektům v zastupitelstvu účastnit se odborné práce v drtivé většině výborů, ale dokonce ještě neváhala nově zvoleným členům, často z řad svých vlastních politických příznivců a podporovatelů, známých či kamarádů, navýšit odměnu. A to o plných pět set korun, tedy na 2500 Kč za jednu účast na jednání výboru, která obnáší maximálně dvě až tři hodiny práce. Fakt, že se náš region nalézá v poměrně tíživé ekonomické situaci, kdy bude mít kvůli pandemii COVID-19 a jejím dopadům významný problém s profinancováním mnoha klíčových projektů a realizací dalších věcí, koaliční zastupitele prakticky nezajímal, ať jsem se je snažil přesvědčovat sebevíce.

Jak se tedy začíná ukazovat, peníze a posty jsou již od počátku volebního období nepřekonatelným lákadlem! A to bez ohledu na cokoliv a oprávněné zájmy kohokoliv!

Mohlo by se možná zdát, že navýšení o pět set korun za účast člena na výboru je pro finanční situaci »kraje« malicherné, ale ve své konečné sumě se jedná o částku 3,3 milionu Kč. Nelze také zapomenout, že si náš »kraj«, i přes nesouhlas některých rozpočtově zodpovědnějších členů zastupitelstva, včetně zastupitelů zvolených za KSČM, odsouhlasil do dalšího roku schodek v hospodaření ve výši 1,3 miliardy Kč. A to jsme prý na tom finančně tak zle, že rada nemůže ani některým členům zastupitelstva propůjčit služební notebooky. Tedy vlastně může, ale jen svým členům, na ostatní se jaksi již nedostalo.

Další obrovskou ostudou koalice se při prosincovém jednání zastupitelstva stalo projednávání informace o existenci Etického kodexu, ke kterému se může každý zastupitel dobrovolně připojit. Na moji prosbu, zda je v tomto smyslu možné, aby se na webových stránkách kraje objevili všichni signatáři zmíněného »dokumentu politické slušnosti a korektnosti«, mně bylo hejtmankou Mauritzovou (ODS) ne zcela vtipně odpovězeno, že »jsou Vánoce a přát si tedy mohu ledacos«.

Z logiky věci, jaký by také mohla mít koalice zájem na zveřejňování těch, kteří se k občanům chovají korektněji? Někteří členové rady jsou hromaděním funkcí na různých úrovních politického života, ať již uvolněných či neuvolněných, proslavení široko daleko. Článek 5 Etického kodexu, který kumulaci uvolněných funkcí, tedy prací na plný úvazek, odmítá a požaduje příslušnou nápravu, je dlouho trnem v oku některých »lovců peněz a politické moci«. A tak jsem sám zvědav, co s ním bude dál, a nejen s ním, ale i s celým Plzeňským krajem!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)