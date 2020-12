Provokace předáka sudetských Němců Bernda Posselta zabalená do adventu

Předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt ani v období vánočních svátků nezapomněl vypustit další ze svých balónků, kterak jsou na tom Češi se ztrátou historické paměti. Ve svém zveřejněném videu z poslední adventní neděle se opět vrátil k odsunu sudetských Němců, který podle něj nebyl ničím jiným než chladnokrevně plánovaná etnická čistka. Nezapomněl okomentovat také brněnskou Pouť smíření, která dle jeho slov »vyjadřuje protest mnoha Čechů, a zejména mladých Čechů, proti vyhnání a ozřejmuje, že směřujeme k lepší budoucnosti«.

Možná by Berndu Posseltovi právě v období adventu neuškodilo zaposlouchat se například do projevu Reinharda Heydricha o Češích, který pronesl 2. října 1941 ze sídla říšského protektora, Černínského paláce, než začne k obrazu »svému« přepisovat toto citlivé a pochmurné období vzájemných česko-německých vztahů: »Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůže trpět, to ukazuje německý vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však snad říci o konečném poněmčení tohoto prostoru: pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimiž můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu.«

Touha landsmanšaftu po navrácení majetku tak nadále zatemňuje všechna zvěrstva, která Němci na občanech československého státu napáchali. Jak vidno, odkaz pana prezidenta Beneše z května 1947, ve kterém upozorňuje, že Německo se nikdy nevzdá snahy o ovládnutí Evropy, je aktuální stále a dlouho zůstane. Dnes navíc s českými přisluhovači, »vlastenci« a »krajany« z řad především KDU–ČSL, ale kupodivu i ČSSD, kteří se budou chtít omlouvat za spravedlivý odsun Němců po druhé světové válce dle vzoru exprezidenta Václava Havla.

V současné době, kdy Česká republika se stala pevnou kolonií Německa předurčující vývoj Evropské unie, politická vůle po vystoupení našeho státu z tohoto uskupení je zatím v nedohlednu. Zbývá jen oprávněný požadavek na zaplacení válečných reparací, který v minulosti požadovala KSČM a z neparlamentních stran příklad ANS. Požadavek, který vůči Německu vzneslo například Řecko a Polsko. Chce to jen větší vlastenectví a národní hrdost.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM