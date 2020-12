Změny nelze očekávat

Trumpovská doba je skoro za námi. Zbývá jen »pár dnů« a konečně skončí (?) pokusy současného dosluhujícího amerického prezidenta zpochybňovat nejen volbu toho nového, ale i celý americký volební systém. Přiznávám, že také na něm shledávám mnoho podivného, a dokonce pochybuji o jeho demokratičnosti. To se ovšem týká systému jako takového, ale nikoli současných konkrétních prezidentských voleb. I podle tohoto volebního systému prostě Trump prohrál a to, co prováděl v posledních měsících, mám na mysli dobu zpochybňování Bidenova vítězství, snad nebylo hodno dokonce ani současného amerického prezidenta.

Ke konci ledna nastoupí do své funkce nový americký prezident Joe Biden. Leckde se s jeho nástupem spojují jisté naděje. Myslím si, že není proč je očekávat. Snad jen mnohé bude sdělováno světu »v rukavičkách« a ne s »kovbojským lasem«. Biden je produkt amerického systému, sluha globalizovaného kapitálu, jehož součástí je vojensko-průmyslový komplex. Může poněkud zlepšit zdravotní systém ve Spojených státech, dát více prostoru pro komunikaci mezi rozdílnostmi a méně hrozit vojenskou silou, dokonce dodržovat podepsané dohody a napomoci vstřícnějším postojem zmírnit klimatické změny, ale snahy o světovládu se žádný americký prezident dobrovolně nevzdá. Ostatně o tvrdém postoji vůči Číně a Rusku se již v předvolebním období zmínil. Takže naděje na více míru pro svět jsou bohužel liché a ti, co v ně věří, budou brzy velmi zklamáni.

Otakar ZMÍTKO