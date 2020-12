Lidé potřebují vidět světlo na konci tunelu. Reakce na článek

Jedná se o velmi poutavě napsaný článek, resp. rozhovor Haló novin (19. 12. 2020) s profesorem Michaelem Doubkem. Pan profesor v něm velmi jednoduchým, lidským, pochopitelným způsobem jasně odpovídá na otázky redaktorky Haló novin.

Jsem přednášejícím na jedné škole, a to již 15 let. K osobě pana profesora musím říci, že před nedávnem vyšel jeho článek, na který jsem rovněž reagoval. Je vidět, že pan profesor je nejen kantor na vysoké škole, ale i literárně činný. Díky jedné z otázek se čtenář dozví, že pan profesor je i členem Unie českých spisovatelů. Žije a pracuje v mém rodném městě – v Brně.

Vzhledem k tomu, že jsem sám přednášejícím, plně souhlasím s názorem pana profesora, že zavedení distanční výuky znamená značný pokles efektivity. Toto je velký krok vedle! Jednak proto, že toto není dlouhodobé a systémové řešení. A také proto, že ve vědeckých disciplínách, jako je ekonomie, práva, medicína, tento způsob výuky prostě možný není. Mimo jiné proto, že je to velmi náročné nejen pro studenty, ale i pro přednášející. Obdobně je situace stejná na středních školách, SOU, uměleckých školách.

Za daleko horší problém považuji tuto výuku uplatňovat na základních školách. Zejména u žáků prvního stupně. Koneckonců řešení COVID-krize je u nás velmi nedostatečné. Před krátkou dobou byly vychvalovány západní firmy, které vynalezly vakcínu proti viru. Ale ukazuje se, že ta vakcína má i stinnou stránku. Naše vláda jasně odmítá pustit do republiky vakcíny z ČLR, RF (Sputnik V), zato západní vakcíny, které jsou dost problematické, se v naší republice aplikují. A obdoba je i s dostavbou Dukovan, ale to sem nepatří, byť jistá souvislost tu je.

Od počátku spuštění kampaně pro očkování jsem zásadně proti a dodnes mám strach z těch vakcín ze Západu, a to z vlastní zkušenosti. V rámci zaměstnání nás očkovali proti chřipce. Tvrdě jsem to odmítal, ale nakonec jsem musel být očkován. Pro zajímavost. To bylo v pátek a v době, kdy chřipka už byla na vzestupu. Jenže o víkendu jsem ji dostal a teploty byly dost vysoké. Tehdy se sestřička s doktorkou nestačily divit, že jsem tam v pondělí znovu. A to byl velmi těžký průběh chřipky.

Pravda, kdysi jsme měli zdravotnictví na daleko vyšší úrovni než dnes. Po převratu hned v roce 1990 nám Rakušané říkali při reorganizaci našeho systému zdravotnictví - prosíme vás, nerozbíjejte ten systém, my se od vás učíme. A když chcete otevřít zdravotní pojišťovny, tak udělejte maximálně dvě. Jednu pro obyvatelstvo a druhou pro zaměstnance. U nás se udělal opak a pak došlo k likvidaci a slučování zdravotních pojišťoven.

