Spásné očkování?

»Necháš se očkovat?« zní častá otázka v posledních dnech. Moje maminka například říká radikální »ne«. Můj manžel jako zaměstnanec obce a dobrovolný hasič bude muset být očkován. Já říkám: Uvidíme. Než totiž dojde na mě, bude už dávno jasné, zda je, či není očkování škodlivé a hlavně, jak moc je účinné. A podle mého bude vše jinak než dnes…

Mnoho lidí na očkování spoléhá. Spoléhá na to, že zmizí velké počty nakažených, že zmizí omezující opatření a vše se vrátí zpět do zajetých kolejí. A zase budeme chodit každý den do práce, do hospody, cestovat, nakupovat, bydlet po hotelech, jíst jídlo z dovozu a vůbec si užívat ty úžasné věci, které nám nabízí globální trh.

Obávám se, že nebudeme.

Často slyším, jak strašná rána celý COVID je, a že se to nemělo stát. To mi připomíná jeden dětský vtip. Potkají se dvě planety letící vesmírem a ta jedna říká druhé: »Mně ti je nějak špatně, všechno mě bolí, vzduch zkažený, voda zkažená… já ti asi chytla lidi.« A druhá planeta ji konejší: »Máš lidi? Ale neboj, to přejde samo.«

COVID není rána, ale varování. Navíc takové něžné varování. Skutečná pandemie by měla mnohem brutálnější nakažlivost a následky. Kvůli globalizaci se nemoc šíří, díky ní se i mírně zvládá. Máme již přece to očkování.

Jenže – máme třeba i očkování na chřipku. Ovšem i toto očkování nepokrývá všechny kmeny chřipky. Kdo zaručí, že i COVID se nebude přirozeně vyvíjet a měnit? Již dnes se objevují zprávy o zmutovaných virech, které obcházejí dosavadní preventivní kroky. To jsou přirozené přírodní kroky, Darwinův výběr, přežití silnějšího a přizpůsobivějšího.

Navíc u každého léku či vakcíny, ať je sebelepší či sebeúčinnější, se vždy najde jisté procento lidí, u kterých se objeví nežádoucí účinky. Otázkou je, jak velké procento to bude. A to rychlotesty a rychloschvalování skutečně jen stěží vychytají. A jak mohou lékaři vědět, jak dlouho bude vakcína fungovat? Já doufám, že neublíží. Ale všespásná určitě není.

Varování, které COVID přináší, by mělo být mnohem hlubší. To, co nás spasí, není síla globalizace a trhu, ale naopak návrat. Návrat k samostatnosti, k přírodě, ke zdravému způsobu života, ke zdravé ekonomice… Snad nový rok otevře mnohým oči. Jinak nás budou čekat další »dobrodružství«…

Helena KOČOVÁ