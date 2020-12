Ilustrační FOTO - Pixabay

Brity čekají kvůli brexitu nelehké chvíle

Po závěru letošního roku, kdy Británie definitivně ukončí svazek s Evropskou unií, čekají britské podnikatele i cestovatele nelehké chvíle. Čtyři dny před koncem přechodného období to v pondělí řekl šéf úřadu britské vlády Michael Gove.

Podnikatele i občany, kteří se chystají na cesty do zemí EU, vyzval, aby se dobře připravili. Od 1. ledna 2021 nastanou podle Govea »praktické i procedurální změny… Čas na tyto konečné přípravy je velmi krátký,« varoval ministr.

Británie opustila EU letos na konci ledna. Do zítřka včetně se ještě nachází v tzv. přechodném období, kdy musí dodržovat pravidla EU, na jejichž podobu ale již nemá vliv. Na Štědrý den se Londýn s Bruselem dohodly na podobě budoucích vztahů od roku 2021 a v úterý členské země EU písemně tuto dohodu potvrdily.

Podle agentury AP britské podniky nyní horečně studují nová pravidla, která nová dohoda na 1240 stranách hlavního textu a dalších 800 stranách příloh obsahuje.

Mnohem více byrokracie

Dohoda zaručuje, že obchodní výměna mezi Británií a EU nebude zatížena cly. Gove v pondělí po naší uzávěrce ale řekl, že se podnikatelé musí přesto připravit na problémy v obchodu po 31. prosinci. Britské i unijní firmy čeká při vzájemném obchodu například mnohem více byrokracie.

Lidé, kteří v novém roce vyrazí do EU, by se podle Govea měli řádně pojistit, zkontrolovat poplatky za roaming a ujistit se, že jejich cestovní pas je platný ještě nejméně půl roku. »Jsem si jistý, že to bude hrbolatá cesta, ale jsme tu, abychom se pokusili udělat vše pro to, abychom ji uhladili,« řekl Gove, který má v britské vládě na starosti mimo jiné přípravy na dopady brexitu.

Vláda pravicového premiéra Borise Johnsona, který svými nepravdami brexit vyvolal, dlouhodobě tvrdí, že jakékoli krátkodobé problémy kvůli odchodu Británie z EU vyváží údajné dlouhodobé přínosy tohoto kroku.

Brexit by neprošel

Referendum o brexitu by přitom už dopadlo úplně jinak. Jen 39 % lidí by pro něj hlasovalo opakovaně, 49 % by naopak i bylo podle teletextu ČT proti!

Dohodu o budoucích vztazích by měly schválit obě komory britského parlamentu. Evropský parlament se jí bude zabývat až v příštím roce, a od 1. ledna tak bude dohoda platit jen provizorně. Představitelé frakcí v EP v pondělí podle ČTK uvedli, že by poslanci nemuseli o dohodě vzhledem k jejím dalekosáhlým dopadům hlasovat hned na lednové schůzi, ale možná až v březnu.

(rj)