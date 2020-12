Ilustrační FOTO - Pixabay

Varování před »plamennými« oslavami

Požárů spojených se silvestrovskými oslavami každým rokem přibývá. Naposledy jich bylo 387, o rok dříve 279 a předtím 238. Nejvíce požárů bývá v prvních třech hodinách nového roku. Příčinou je nejčastěji zábavní pyrotechnika.

Sdělila to mluvčí hasičů Nicole Studená. Kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícím protiepidemickým opatřením by ovšem letos měly být oslavy příchodu nového roku klidnější. V celé zemi platí zákaz vycházení od 21.00 do 05.00, na veřejnosti se nesmí pít alkohol a restaurace jsou zavřené. V kamenných obchodech se zábavní pyrotechnika nesmí prodávat, lze ji ale koupit například v e-shopech.

Podle mluvčí při oslavách příchodu nového roku nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. »V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice,« uvedla s tím, že škody jdou do milionů korun.

Nejčastěji je příčinou neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. »V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití,« podotkla mluvčí. Letos 1. ledna zaznamenali hasiči od půlnoci do třetí hodiny ranní 194 požárů, tedy polovinu ze všech požárů na Silvestra a Nový rok.

Hasiči proto doporučují, aby lidé kupovali jen takovou pyrotechniku, která je na českém trhu legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. »Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme,« zdůraznila mluvčí. Lidé by petardy a ohňostroje měli odpalovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od domů. S pyrotechnikou nikdy nesmí manipulovat nezletilé děti.

»Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či na obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky,« dodala mluvčí.

Některá města použití pyrotechniky na svém území nově upravila vyhláškou. Například v Praze je zakázaná v památkové rezervaci, přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. V historickém centru zakázala petardy a dělbuchy také Jihlava. Pyrotechnika se nesmí používat ani v Jablonci nad Nisou, na silvestrovské oslavy ale platí výjimka.

(ici)