Republikánská krádež za bílého dne

Štáb dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa od konce hlasování v letošních volbách rozeslal příznivcům přes 500 e-mailů se žádostí o finanční příspěvek. Na svém webu to v pondělí uvedla televize CNN. Trumpův tým přitom už na začátku prosince hlásil, že od 3. listopadu od dárců obdržel více než 207 milionů dolarů!

Po volbách, které vyhrál kandidát Demokratické strany Joe Biden, prezidentova kampaň zasypávala stoupence apely spojenými s právní snahou změnit výsledek a hovořila o budování »fondu na obranu voleb«. Podle médií nicméně většina vybraných peněz byla převáděna na účet nové politické organizace, jejíž prostředky mohou posloužit pro financování budoucí politické činnosti odcházejícího šéfa Bílého domu. Už od první poloviny listopadu se spekuluje o tom, že Trump se bude chtít v roce 2024 znovu ucházet o prezidentskou funkci.

Podle CNN odběratelům od noci na 4. listopad přišlo už 554 e-mailových žádostí Trumpovy kampaně o příspěvky. To by odpovídalo přibližně deseti takovým zprávám za den. CNN dále zaznamenala 195 SMS zpráv v podobném duchu. S výjimkou 25. prosince frekvence výzev ani během vánočních prázdnin nijak výrazně neklesala. »Před svátky vzkazy vyzývaly stoupence, aby podepsali sváteční pozdrav prezidentovi. V posledních dnech přišla kampaň tlačící příznivce do zaslání 30 nebo více dolarů za Trumpův kalendář pro rok 2021,« píše CNN.

Prezidentův štáb dříve uvedl, že za první měsíc po konci hlasování v prezidentské volbě vybral od dárců 207 milionů dolarů (skoro 4,5 miliardy Kč). Na povolební soudní spory údajně za měsíc vynaložil ovšem pouze bezmála devět milionů dolarů. Samozřejmě marně. Finanční zisky ovšem svědčí o tom, proč Trump ve skutečnosti blokuje proces předání moci a dosud bez důkazů křičí o volebních podvodech…

Ohrožení národní bezpečnosti

Biden v pondělí řekl, že on a jeho tým nadále nedostávají od administrativy současného prezidenta potřebné informace z klíčových oblastí národní bezpečnosti. Informovala o tom agentura ČTK. Necelý měsíc před převzetím moci s Bidenem podle jeho slov řádně nespolupracuje ani ministerstvo obrany. Překážky klade podle něj jeho týmu do cesty i politické vedení Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB). Chování Trumpovy administrativy označil za nezodpovědné.

Podle Bidena během čtyřletého Trumpova vládnutí mnoho vládních agentur, které se zabývají národní bezpečnostní, utrpělo obrovské škody, a to jak v oblasti personální a kapacitní, tak v oblasti morálky.

Kongres přehlasovával

Americká Sněmovna reprezentantů přehlasovala veto Trumpa a schválila zákon o obranném rozpočtu ve výši 740 miliard dolarů (téměř 16 bilionů Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Nyní bude o předloze hlasovat Senát, který však stále ještě ovládají republikáni. Pokud i on zákon schválí, bude veto prezidenta Trumpa přehlasováno poprvé během jeho čtyřletého mandátu, upozornila agentura AP.

Sněmovna reprezentantů v pondělí schválila i zvýšení jednorázového příspěvku, který dostane většina Američanů jako pomoc v koronavirové krizi. Zvýšit by se měla z 600 na 2000 dolarů.

Zatím jen propuštění

Policista, který minulý týden zastřelil v Columbusu v americkém státě Ohio neozbrojeného černocha, dostal v pondělí výpověď. Informovala o tom agentura AP. Policista Adam Coy čelí také trestnímu stíhání.

Bělošského policistu Coye propustili ze služby u ohijské policie několik hodin po slyšení, které se zabývalo jeho týden starým zásahem vůči 47letému černochovi Andre Hillovi.

Na záznamu události, který pochází z policistovy kamery, je vidět, jak Hill vychází z garáže a v levé ruce drží mobilní telefon, zatímco jeho pravá ruka není vidět. Několik vteřin poté, co muž vyšel z garáže, začal Coy střílet.

Podle agentury AP následně policista odmítl postřelenému muži poskytnout první pomoc. Hill na místě zemřel. Posléze se ukázalo, že nebyl ozbrojený. Coy a jeho kolega přitom na místo přijeli jen na základě stížnosti, že někdo delší dobu neustále startuje a vypíná motor automobilu…

Podobný incident se v Columbusu odehrál už 4. prosince, kdy zástupce místního šerifa zastřelil 23letého černocha Caseyho Goodsona před jeho domem. Tento exces vyvolal ve městě pouliční protesty.

Od květnového udušení zatýkaného George Floyda v Minneapolisu se tak v USA stále nic nezměnilo…

(rj)