Trh ve Wu-chanu . FOTO - Wikimedia commons

Život ve Wu-chanu se už vrátil k normálu

Trh v čínském městě Wu-chan je tento měsíc zaplaven davy lidí, kteří si přicházejí nakoupit čerstvou zeleninu, živé ryby, žáby i želvy. Před rokem se na jednom z trhů v tomto městě objevily první případy nákazy novým koronavirem, jenž stále ochromuje velkou část světa. Ve Wu-chanu se ale život už vrátil k normálu, píše agentura Reuters.

»Nebojím se. Čeho bych se měla bát?« říká prodavačka Nie Kuang-čen, zatímco kuchá ryby pro zákazníky, z nichž někteří nemají na obličejích roušky.

Ve Wu-chanu v současné době jen málo věcí připomíná to, co se ve městě odehrálo na počátku pandemie, během níž se ve světě nakazilo koronavirem 69 milionů lidí a asi 1,5 milionu pacientů s nemocí COVID-19 zemřelo.

Čína upozornila Světovou zdravotnickou organizaci na 27 případů »zápalu plic virového typu«, který se objevil ve Wu-chanu, 31. prosince loňského roku. Čínské úřady následující den uzavřely ve městě trh, když se zjistilo, že mezi pacienty jsou tamní prodavači a zákazníci.

Tyto události znamenaly pro jedenáctimilionový Wu-chan, ležící ve střední části Číny, začátek temného období. Počet infekcí ve městě se rychle vyšplhal k 50 000, přičemž 4000 lidí zemřely. Ve Wu-chanu byl na 76 dní vyhlášen přísný zákaz vycházení a město bylo odříznuto od okolního světa.

Opatření se vyplatila. Wu-chan již několik měsíců nezaznamenal žádný případ lokálního přenosu koronaviru a v současné době se nijak neliší od ostatních čínských měst se zaplněnými nákupními třídami, dopravními zácpami a restauracemi plnými hostů.

»Opravdu se mi stýskalo po těchto zábavnějších časech, kdy můžeme chodit na nákupy a večeřet ve městě s přáteli,« řekl agentuře Reuters 27letý Chu Chang na nočním tržišti ve Wu-chanu, kde jsou kromě jiného zboží k dostání i svetry s vánočními motivy.

Na rušných ulicích města nabízejí prodavači květiny a balonky, vystupují zde tanečníci a klauni a z obchodů se line hudba. Zotavení města Wu-chan je ostrým kontrastem k situaci v jiných velkých světových ekonomikách, které oslaví Vánoce a Nový rok s řadou omezení.

Relativní úspěch Číny v potlačení viru je opakovaně vyzdvihován v čínských státních médiích. »Nebyl jsem v zahraničí, takže o tom tolik nevím, ale podle televize nejsou pro cizí země lidské životy na prvním místě,« prohlašuje 54letý wuchanský prodavač Li, který znovu otevřel svůj obchod v červnu. »Ideologie cizích zemí není tak dobrá jako ta čínská,« dodává.

Ve snaze zabránit druhé vlně epidemie podnikla Čína různé kroky, včetně otestování milionů lidí v místech, kde se objevila lokální ohniska. U vstupů do obytných komplexů modře oblečený personál kontroluje, zda se příchozí mohou prokázat zeleným QR kódem na telefonu, který potvrzuje, že dotyčný nepatří mezi nakažené a ani není známo, že by s někým infekčním přišel do styku.

Velké transparenty v parcích vyzývají občany, aby zůstávali ostražití. Nošení roušek na veřejnosti není povinné, ale většina lidí bez nich nevychází. A přestože se do ulic Wu-chanu vrátil život, obchody stále nejdou tak jako před krizí. »Obchody jsou pořád ještě podstatně horší než v posledních několika letech,« říká Li.

Prodavačka Nie je od epidemie opatrnější. Své oblečení každý den dezinfikuje a vyvařuje. »Nebojím se nákazy, protože se dobře chráním,« vysvětluje.

(ici)