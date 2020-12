Ilustrační FOTO - Pixabay

Pražské zastupitele rozvrat klimatu netíží

Je tomu zhruba rok, co na zastupitelstvo hlavního města Prahy dorazili ekologičtí aktivisté, lehli si pod předsednický stůl, předstírali mrtvé, a jejich mluvčí se dožadoval rozhodných opatření na ochranu životního prostředí a klimatu. Vedením hlavního města jim bylo slíbeno razantní opatření na ochranu životního prostředí a klimatu, dokonce i trvale udržitelný rozvoj Prahy. Aktivisté poté spokojeně odešli…

Psal jsem tehdy, že si z nich pražští radní »vystřelili«. Při pokračující přípravě hrubě protiekologického Metropolitního plánu Prahy (podle nechvalné zásady »Všechnu moc developerům!«) a mnohých dalších podivností tomu ani jinak být nemohlo.

Nedávno, možná pod dojmem zpřísnění klimatického závazku Evropskou radou, si pražští radní na svůj slib nejspíš vzpomněli. Usnesli se, že zamítnou návrh na změnu územního plánu Prahy, která by umožnila povolit zjevně nepřijatelnou novou přistávací dráhu na letišti Praha Ruzyně o 1600 metrů blíže k Praze. Zastupitelstvo hlavního města Prahy ale 17. prosince 2020 k této změně územního plánu dalo souhlas. Stalo se tak hlasy opozičních ODS a ANO 2011 a koaliční TOP 09.

Zastupitelé, hlasující pro změnu územního plánu Prahy ve prospěch nové přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně, se vyslovili pro:

1. Údajnou prosperitu spočívající v růstu letecké dopravy a hrubého domácího produktu.

2. Zásadní zhoršení životního prostředí nadměrným leteckým hlukem u obyvatel sídliště Dědina, Nebušic, Suchdola…, v rozporu s platnými protihlukovými předpisy.

3. Další podstatný nárůst emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (ze spalování kerosinu) a metanu (při těžbě, dopravě a zpracování ropy na kerosin).

4. Dovozy ropy i z oblasti severní Afriky, Blízkého a Středního východu, kde kvůli ní teče proudem i lidská krev.

Zda je nová přistávací dráha opravdu dopravně potřebná, je otázka. Koronavirová krize zásadně zredukovala leteckou dopravu, snad s výjimkou východní Asie. Obrovské zdravotní a sociálně ekonomické ztráty, které velká část světa v důsledku pandemie utrpěla a nejspíš ještě utrpí, vylučují na delší dobu návrat letecké dopravy na úroveň roku 2019, o potřebě zrušit obrovská daňová zvýhodnění letecké dopravy nemluvě. Reálný se zdá bankrot mnoha států světa včetně řady členských států Evropské unie a Spojených států. Čína nás kupovat nebude. Co by dělala s totálně rozloženým Českem, kde vládne obrovský chaos a kde se i demonstruje za svobodné šíření koronavirové smrti?

Pokud by se přece jen ukázala potřeba stavět novou přistávací dráhu na letišti Praha Ruzyně, pak nemůže být umístěna o 1600 metrů blíže k obytné zástavbě Prahy, ale musí být v zájmu ochrany veřejného zdraví ve srovnání se stávající přistávací dráhou dál od Prahy. Argument, že někdo má svou koncepci a nehodlá ji změnit, je veskrze falešný. Tím spíš, že promrhal tři miliardy korun na nákup super předražených pozemků od restituentů, resp. pozemkových spekulantů, a 30 let jejím prosazováním, takzvaně přes mrtvoly. Vzorem by nám měl být Londýn, kde projekt nové, podobně bezohledně umístěné přistávací dráhy pro letiště Heathrow poslali zaslouženě do věčných lovišť.

Jan ZEMAN