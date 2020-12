Ilustrační FOTO - Haló noviny

Lesy ČR nakonec letos skončí v zisku

Státní podnik Lesy ČR letos čeká zisk na úrovni 70 milionů korun. Dostat výsledek do plusu pomohou státní příspěvky. Na hospodaření a kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kalamity by měl stát firmě poslat 2,25 miliardy Kč.

Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě letos utrpí ztrátu až 1,9 mld. Kč.

»Současně začneme opět tvořit rezervy určené na pěstební činnost. Zjednodušeně řečeno to znamená, že veškeré prostředky, které jsme v roce 2020 obdrželi, jsou určeny na obnovu lesa v roce 2021,« uvedla mluvčí.

Hospodářské výsledky podniku podle mluvčí nadále negativně ovlivňují nízké ceny dřeva a prodej dřeva horší kvality z kůrovcových těžeb. Na podnik dopadá i růst nákladů na pěstební činnost.

Plusově pak hospodaření každoročně vylepšuje prodej nepotřebného majetku, který by měl být letos na úrovni 125 mil. Kč a neměl by být odlišný od minulých let. »Prodej majetku po odečtení zůstatkové ceny ve výši 15 mil. Kč tvoří hospodářský výsledek z prodeje majetku 110 mil. Kč,« uvedla mluvčí.

Kůrovcová kalamita na hospodaření státního podniku negativně dopadá třetím rokem po sobě. Loni se hospodaření podniku propadlo do ztráty 790 mil. Kč. V roce 2018 měl podnik zisk 70 mil. Kč. Mezi lety 2010 až 2017 se přitom roční zisky Lesů ČR pohybovaly v řádech miliard korun, v roce 2017 profit činil 3,08 mld. Kč.

Podnik letos v lednu začal poprvé v historii používat ke svému financování úvěr. Přistoupit k němu musel proto, že v letech 2013 až 2018 své volné peníze v souhrnu za téměř 32 mld. Kč postupně odvedl do státního rozpočtu.

