Ponte di Rialto, most, který překlenuje Canal Grande v italských Benátkách. Jeho dnešní podoba pochází ze 16. století. FOTO - Wikimedia commons

Pravé muranské sklo potřebuje reklamu

Je to velkolepá podívaná: proti Ponte di Rialto, který překlenuje Canal Grande v italských Benátkách, před svou rudnoucí pecí umístěnou na loďce mistr Matteo Tagliapietra fouká sklo. Toto magické představení má dělat reklamu produktům z ostrova sklářů Murana, napsala v září agentura AFP.

Přestože se tato staletá značka známá po celém světě objevuje v mnoha benátských obchodech se suvenýry, není 70 procent skleněných předmětů vyrobeno v Benátkách, konstatuje trpce Luciano Gambaro, prezident sdružení pro propagaci muranského skla. Benátsko se snaží proti tomuto nešvaru bojovat a už čtvrtý rok po sobě pořádá Týden benátského skla, aby upozornilo turisty a milovníky města dóžat na historii a produkci pravého muranského skla. Na malém ostrůvku Murano v laguně jsou soustředěny dílny, které proslavily toto umění. Je to způsob, jak názorně ukázat, co to znamená Murano, vysvětluje Gambaro ve svém rodinném podniku, v jehož srdci je místnost s pecemi, království jeho společníka, mistra sklenáře Mattea Tagliapietry. Ten v černém tričku a bílých teniskách právě vytváří vázu.

Stejné metody

»Metody jsou stejné jako před staletími. V době Benátské republiky byli mistři skláři hvězdy,« uvádí Luciano s úsměvem. »Dnes se stále méně vyrábí sériově, ale máme objednávky na míru,« dodává. »Vracíme se tak ke kořenům muranského skla, využíváme k tomu celý náš tvůrčí potenciál. Murano se musí dál vyvíjet, měnit a přizpůsobovat, to je budoucnost. Kdo se spokojí s tím, že bude dělat to, co dělal celý život, nemá budoucnost,« soudí Gambaro.

Vstříc zákazníkům

Skláři se proto rozhodli vyjít ze svého ostrova a jít vstříc zákazníkům a dát jim poznat svou práci. »Když hora nejde k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře,« shrnuje to Matteo Tagliapietra. K mnoha iniciativám sektoru patří i výstava u muzea Akademie, kde jsou soustředěna díla umělců mladších pětatřiceti let. Každý večer je na význačných lokalitách města na lodi dlouhé 14 metrů se sklářskou pecí na palubě předváděna výroba skla. Benátsko rovněž zavedlo v roce 1994 registrovanou značku »muranské umělecké sklo«, aby tak bojovalo proti falzifikátům dováženým zejména z Asie. Dramatický pokles počtu turistů vyvolaný záplavami z loňského listopadu a pak krizí kvůli COVID-19 těžce postihl místní obchod. »Náš sektor nepochybně trpí, postiženi jsou především ti, kdo žijí výhradně z místního trhu, ale mezinárodní trh začíná znovu oživovat,« konstatuje Gambaro. Některé pěkné kousky z Murana mohou stát až desetitisíce eur, na rozdíl od dovážených padělků prodávaných za několik eur.

Osm století historie

»Naše historie je dlouhá více než osm století a nikdy se nepřerušila, i když jsme zažili krize. Naše díla jsou zastoupena od Versailles po Petrohrad přes Madrid,« říká Luciano Gambaro s hrdostí. Benátská republika nařídila v roce 1291 přemístění všech skláren ze starého města, které tu způsobovaly strašlivé požáry, na Murano. Skvělá pověst muranských uměleckých sklářů může pomoci k oživení sektoru, jak o tom svědčí nadšení turistů. »Když jedeme do Benátek, vždy se zastavíme na Muranu, Benátky jsou město skla!« říká Anouk Deullová ze švýcarské Ženevy, která obdivuje jednu uměleckou galerii, kde se ve slunci třpytí mnohobarevná díla.

(ava, čtk)