Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Stavějí si vlastní šaliny

Tramvaje Drak, které si pracovníci Dopravního podniku města Brna (DPMB) montují ve svých ústředních dílnách, najely ulicemi jihomoravské metropole už více než sto tisíc kilometrů. Brněnští dopraváci se chlubí zatím devíti klimatizovanými Draky.

Jako jediní v republice stavějí šalinu od základu z dílů a vozových uzlů pracovníci DPMB v jeho ústředních dílnách. Tramvaj se pyšní názvem podle slavného brněnského symbolu – Drak, názvem, který vybrali lidé v anketě. V příštím roce plánuje dopravní podnik přidat do vozového parku dalších devět nových, svépomocí zhotovených šalin, a do roku 2024 by jich mohlo vozit cestující jednačtyřicet. Pustit se chce i do sestavování vlastních trolejbusů.

Nové vozy jezdí nejčastěji na lince číslo 4, která projíždí středem města. »Oceňuji, že i v době zápolení s epidemií koronaviru se podařilo uvést do provozu všech devět vozů podle původního plánu. Díky své špičkové kvalitě a v neposlední řadě i díky jménu a červenobílému provedení dělají tramvaje Drak městu čest,« komentovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Do výroby vlastních tramvají se DPMB pustil zatím jako jediný v ČR. Pracovníci se naučili pracovat s novými materiály a technologiemi a rozšířili si výrobní znalosti. »Veškeré práce pokračují efektivně. Díky získaným zkušenostem klesla pracnost montáže ve srovnání s prvním vozidlem téměř o třetinu. Výroba je v souladu s harmonogramem,« popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Předtím, než první Drak vyjel s cestujícími, absolvoval stovky kilometrů zkušebních jízd. Bylo třeba projet celou kolejovou síť města a ověřit, jak tramvaj zvládá průjezdy oblouky, zda nevzniká při otevření dveří na zastávce kolize dveřních křídel s nástupištěm nebo jak se chovají vozy na tratích ve vyšší rychlosti. Stejně tak se testoval i průjezd vozovnami a myčkami. Během zkušebních jízd se dolaďovalo např. nastavení zpětných zrcátek nebo řídicí software.

Co se týká jízdních vlastností, vzhledu i vybavení odpovídají nové vozy nejpřísnějším standardům. »Jde o první tramvaje v Brně, které mají klimatizaci prostoru cestujících a USB nabíječky. Dveřní prostory jsou vybaveny světelnou závorou, která umožňuje automatické zavření dveří, pokud po určitou dobu jimi nenastupují a nevystupují cestující. Dveřní křídla jsou vybavena světelnými LED lištami. Všechny vstupy do vozu jsou navíc bezbariérové,« sdělil Havránek.

Výroba vlastních tramvají přinese DPMB zjednodušení a urychlení oprav, protože díky nově získaným zkušenostem jsou pracovníci schopni opravit závady na vozech sami a efektivně. Cestujícím tento projekt přinese pohodlnější přepravu v moderních klimatizovaných vozech vyrobených pro Brno »na míru«.

Do roku 2024 má vyjet z dílen brněnského dopravního podniku 41 tramvají Drak. Náklady na pořízení komponentů a sestavení vozů jsou 1,3 miliardy korun. Na výrobě a spuštění tramvají se podílí 40 zámečníků, 30 elektrikářů, osm stolařů, pět lakýrníků a pět soustružníků. Jméno tramvají se vybíralo z 264 návrhů, které poslala veřejnost. Ve finále lidé vybírali mezi jmény: Evička, Ester, Sisi a Drak, který soutěž přesvědčivě vyhrál. Ze zhruba dvou a půl tisíců hlasů získal téměř polovinu. Ve voze, který bez cestujících váží 31 tun, je 49 míst k sezení a 122 míst k stání.

DPMB vypsal výběrové řízení na dodávku komponent pro montáž trolejbusů. K tomuto kroku přistoupil po dlouhých diskusích a nevydařeném výběrovém řízení na dodávku nových trolejbusů, které řeší ÚOHS. Vzhledem ke zkušenostem podniku z montáže tramvají Drak a Vario a k volným kapacitám, by tato cesta mohla být alternativou k nákupu nových vozů a obnově trolejbusového vozového parku.

DPMB prodává kalendáře Rok Draka 2021 složené z fotografií, které mu zasílala veřejnost. Podnik vybral nejlepších 13, které nyní těší fandy dopravy po celý rok. Kalendář je v prodeji za 145 Kč v Informační kanceláři DP v Novobranské 18, v kioskové prodejně v Joštově ulici nebo v e-shopu DPMB.

(vž)